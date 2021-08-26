Seksenler'in Rukiye'si Özlem Türkad bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Özlem Türkad’ın memleketi...
Seksenler'in Rukiye'si Özlem Türkad bakın aslen nereliymiş! Yönetmen koltuğuna Birol Güven'in oturduğu Seksenler dizisinde canlandırdığı Rukiye karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Özlem Türkad'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 10 Ağustos 1971 tarihinde dünyaya gelen ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. Türkad hayranları, "Özlem Türkad aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Özlem Türkad başta olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...
26.08.2021 21:10
- Son Güncelleme: 26.08.2021 21:10