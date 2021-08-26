Vav TV İzle
Haberler Magazin Seksenler'in Rukiye'si Özlem Türkad bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Özlem Türkad’ın memleketi...

Seksenler'in Rukiye'si Özlem Türkad bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Özlem Türkad’ın memleketi...

Seksenler'in Rukiye'si Özlem Türkad bakın aslen nereliymiş! Yönetmen koltuğuna Birol Güven'in oturduğu Seksenler dizisinde canlandırdığı Rukiye karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Özlem Türkad'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 10 Ağustos 1971 tarihinde dünyaya gelen ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. Türkad hayranları, "Özlem Türkad aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Özlem Türkad başta olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

26.08.2021 21:10 - Son Güncelleme: 26.08.2021 21:10
Seksenler’in Rukiye’si Özlem Türkad bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Özlem Türkad’ın memleketi...

SEDA SAYAN

1962'de Eyüp, İstanbul'da doğdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Seksenler’in Rukiye’si Özlem Türkad bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Özlem Türkad’ın memleketi...

MEHMET ALİ ERBİL

1957 yılında İstanbul'da doğdu. Dedesi Erbilli Şeyh Esad 1835 yılında Erbil'de doğmuş ve sonradan İstanbul'a göç etmiştir ve Menemen olaylarına karıştığı için idam edilmiştir.

Seksenler’in Rukiye’si Özlem Türkad bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Özlem Türkad’ın memleketi...

BURCU ÖZBERK

Eskişehir

Seksenler’in Rukiye’si Özlem Türkad bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Özlem Türkad’ın memleketi...

DEMET ÖZDEMİR

Kocaeli

Seksenler’in Rukiye’si Özlem Türkad bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Özlem Türkad’ın memleketi...

DEMET AKALIN

Kocaeli

SON DAKİKA