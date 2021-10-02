Merve Boluğur seksi göbek dansıyla kurtlarını döktü tabi paylaşmayı ihmal etmedi! 'Ben yine assolist' diyen Merve Boluğur...
Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminden düşmeyen Merve Boluğur, Instagram'ının hikaye bölümünde yayınladığı son videosuyla olay oldu. Sosyal medya hesabında sık sık cesur paylaşımlarda bulunan oyuncu, bu kez göbek attı. Eğlenmeye gittiği bir mekanda müzisyenlerle karşılaşan Merve Boluğur, müziğin ritmine kendisini bıraktı ve göbek dansıyla sosyal medyayı salladı. İşte Merve Boluğur'un olay olan o görüntüleri...
02.10.2021 11:33
- Son Güncelleme: 02.10.2021 11:33
Uzun süredir ekranlarda olmayan oyuncu Merve Boluğur, hem Instagram hesabından yaptığı hem de YouTube kanalında yayınladığı videolarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
GÖBEK DANSI YAPTI
Eğlenmeye gittiği mekanda müzisyenlere eşlik ederek göbek atan Merve Boluğur, kıvrak hareketleriyle kendine hayran bıraktı.
2017 yılında Murat Dalkılıç'tan boşanan, daha sonra da özel hayatını rayına oturtamayan Boluğur, kariyerinde de duraklama dönemi yaşıyor.