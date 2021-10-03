Oğlu Oğulcan sevgilisine izin vermiyordu! Seda Sayan kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan'la aşk mı yaşıyor ilk kez konuştu!
58 yaşındaki Seda Sayan kendisinden 15 yaş küçük organizatörle aşk mı yaşıyor? Sunduğu gündüz kuşağı programıyla çok konuşulan Seda Sayan'ın adı bir süredir kimseyle anılmıyordu. Kadırgalı yaptığı açıklamada oğlu, Oğulcan Engin'in izin vermediğini söylemişti. Ancak ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre; Seda Sayan kendisinden 15 yaş küçük organizatör Ata Çağlayan ile yeni bir aşka yelken açtı. Bu iddiaya Seda Sayan'dan jet hızıyla açıklama geldi. İşte Seda Sayan'ın Ata Çağlayan açıklaması.
03.10.2021 16:35
- Son Güncelleme: 03.10.2021 16:36
Ata Çağlayan ve kendisinden 15 yaş büyük Seda Sayan'ın aşk yaşadığı iddiası, magazin gündeminin en çok konuştuğu konulardan biri oldu. Hakkındaki iddialara bir süre yanıt vermeyen Seda Sayan ilk kez konuştu.