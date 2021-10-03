Instagram'da kalpler havalarda uçuşuyor! Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın yeni sevgilisi Tuvana Türkay mı?
Survivor adlı yarışma programına katıldıktan sonra hayatlarımıza giren ve şimdilerde müzik ile sunuculuk kariyerini sürdüren Murat Ceylan, bir süre önce Türkiye güzellerinden Pınar Tartan ile olan ilişkisini ani bir şekilde sonlandırmıştı. Murat Ceylan'ın kalbi uzun süre boş kalmadı. Sosyal medyayı sallayan iddialara göre Murat Ceylan ile güzel oyuncu Tuvana Türkay aşk yaşıyor. Bir mekan çıkışı görüntülenen Tuvana Türkay sorulan aşk soruları üzerine bakın ne yaptı.
03.10.2021 16:37
- Son Güncelleme: 03.10.2021 16:37
2013 yılında katıldığı Survivor ile hayatı değişen 29 yaşında Murat Ceylan bir yandan müzik kariyerine bir yandan da sunuculuk kariyerine hız kesmeden devam ediyor. Kısa bir süre önce Pınar Tartan'la ilişkisini sonlandıran Murat Ceylan'ın adı oyuncu Tuvana Türkay'la anılıyor.
Son olarak Kağıt Ev dizisinde boy gösteren Tuvana Türkay ile Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın aşk yaşadığı iddia edildi.
AŞK MI YAŞIYORLAR?
Snob Magazin'in haberine göre; muhabirlerin "Murat Ceylan ile aşk yaşadığınız doğru mu?" sorularını cevapsız bıraktı. Türkay'ın bu soruyu yanıtsız bırakması aşk iddialarını kuvvetlendirdi.