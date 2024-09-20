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Merve Boluğur sarışın oldu: Kendall Jenner bak işine canım!

Acemi Cadı dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Merve Boluğur, son dönemlerde özel hayatı ve açıklamalarıyla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı. Boluğur, şimdi ise yeni imajıyla çok konuşuldu. Saçlarını sapsarı yapan ünlü oyuncu, son halini Instagram hesabında paylaştı. Son haliyle magazin gündemine bomba gibi düşen Boluğur, sosyal medyayı ikiye bölerken "Kendall Jenner bak işine canım!" notuyla dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 20 Eylül 2024, 10:38 Güncelleme Tarihi20 Eylül 2024, 10:48
Merve Boluğur sarışın oldu: Kendall Jenner bak işine canım! 1

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, Acemi Cadı dizisinde canlandırdığı Ayşegül karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

Merve Boluğur sarışın oldu: Kendall Jenner bak işine canım! 2

Küçük Sırlar, Kuzey Güney, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde rol alan Merve Boluğur, son dönemlerde özel hayatı ve açıklamalarıyla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı.

Merve Boluğur sarışın oldu: Kendall Jenner bak işine canım! 3

Boluğur, şimdi ise yeni imajıyla çok konuşuldu. Saçlarını sapsarı yapan ünlü oyuncu, son halini Instagram hesabında paylaştı.

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