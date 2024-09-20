Merve Boluğur sarışın oldu: Kendall Jenner bak işine canım!

Acemi Cadı dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Merve Boluğur, son dönemlerde özel hayatı ve açıklamalarıyla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı. Boluğur, şimdi ise yeni imajıyla çok konuşuldu. Saçlarını sapsarı yapan ünlü oyuncu, son halini Instagram hesabında paylaştı. Son haliyle magazin gündemine bomba gibi düşen Boluğur, sosyal medyayı ikiye bölerken "Kendall Jenner bak işine canım!" notuyla dikkat çekti.
Ünlü oyuncu Merve Boluğur, Acemi Cadı dizisinde canlandırdığı Ayşegül karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Küçük Sırlar, Kuzey Güney, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde rol alan Merve Boluğur, son dönemlerde özel hayatı ve açıklamalarıyla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı.
Boluğur, şimdi ise yeni imajıyla çok konuşuldu. Saçlarını sapsarı yapan ünlü oyuncu, son halini Instagram hesabında paylaştı.