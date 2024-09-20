Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’le romantik paylaşımı ortalığı ateşe verdi! 2. çocuk açıklaması dikkat çekti!

Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğününe katılan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, tüm dikkatleri üzerine topladı. Siyahlar içinde oldukça şık görünen ünlü çift, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başak Dizer 'kıskançlık' sorularına yanıt verirken Tatlıtuğ'un çocuk açıklaması dikkat çekti. Öte yandan düğünden paylaşım yapan ünlü oyuncunun Instagram hesabında yayınladığı romantik poz ortalığı salladı.
Meriç Aral ve Serkan Keskin 7 yıllık ilişkilerini dün akşam evlilikle taçlandırdı. Ünlü isimlerin akın ettiği düğün törenine Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer de katıldı.
Dostlarını mutlu günde yalnız bırakmayan ünlü çift, düğün sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelerek ayaküstü bir röportaj gerçekleştirdi.
Siyahlar içinde oldukça şık görünen ünlü çift, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başak Dizer 'kıskançlık' sorularına yanıt verirken Tatlıtuğ'un çocuk açıklaması dikkat çekti.