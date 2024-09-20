Arka Sokaklar’ın Candan’ı Ebru Cündübeyoğlu’nun sır gibi sakladığı kızı güzelliğiyle büyüledi! Eski eşi de çok ünlü...

Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Oya Okar gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar dizisine Emniyet Müdürü Candan Ceylanlı karakteriyle dahil olan Ebru Cündübeyoğlu'nun hayatı merak edildi. 2022'de 19 yıllık evliliği sona eren ünlü oyuncunun sır gibi sakladığı kızı Duru'yu görenler ise hayran kaldı. Cündübeyoğlu'nun kızı için "Dupduru bir güzellik", "Maşallah çok güzel" yorumları yapıldı.
Ebru Cündübeyoğlu, televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'a Emniyet Müdürü Candan Ceylanlı karakteriyle dahil oldu.
Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Ebru Cündübeyoğlu kimdir?
Ebru Cündübeyoğlu Biyografi
Ebru Cündübeyoğlu, diş doktoru Ertuğrul Cündübeyoğlu ile 1970 Türkiye Güzelleri'nden Hülya Cündübeyoğlu'nun tek çocuğu olarak 10 Eylül 1974 yılında Almanya'nın Heilbronn şehrinde doğdu.