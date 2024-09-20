Arka Sokaklar’ın Candan’ı Ebru Cündübeyoğlu’nun sır gibi sakladığı kızı güzelliğiyle büyüledi! Eski eşi de çok ünlü...

Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Oya Okar gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar dizisine Emniyet Müdürü Candan Ceylanlı karakteriyle dahil olan Ebru Cündübeyoğlu'nun hayatı merak edildi. 2022'de 19 yıllık evliliği sona eren ünlü oyuncunun sır gibi sakladığı kızı Duru'yu görenler ise hayran kaldı. Cündübeyoğlu'nun kızı için "Dupduru bir güzellik", "Maşallah çok güzel" yorumları yapıldı.