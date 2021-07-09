Ceyda Ateş'in minik kızı Talia fenomen oldu çıktı her paylaşımı ayrı bir olay! Talia babasının hık demiş burnundan düşmüş

2018 yılında Buğra Toplusoy ile Miami'de evlenen Ceyda Ateş şimdilerde anneliğin keyifini sürüyor. İlk kez annelik duygusunu tadan oyuncu Ceyda Ateş, kızı Talia ile fotoğraflarını sık sık paylaşıyor.Talia'nın babası Buğra Toplusoy'a olan benzerliği ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. Ceyda Ateş yine kızı Talia'nın fotoğrafını paylaştı. Ceyda Ateş 'Benim en güzel hikayemsin Talia hanım' notunu düştü. Öte yandan minik Talias babasının kopyası gibi.

09.07.2021 09:43 - Son Güncelleme: 09.07.2021 09:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





