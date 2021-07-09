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Ceyda Ateş'in minik kızı Talia fenomen oldu çıktı her paylaşımı ayrı bir olay! Talia babasının hık demiş burnundan düşmüş

2018 yılında Buğra Toplusoy ile Miami'de evlenen Ceyda Ateş şimdilerde anneliğin keyifini sürüyor. İlk kez annelik duygusunu tadan oyuncu Ceyda Ateş, kızı Talia ile fotoğraflarını sık sık paylaşıyor.Talia'nın babası Buğra Toplusoy'a olan benzerliği ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. Ceyda Ateş yine kızı Talia'nın fotoğrafını paylaştı. Ceyda Ateş 'Benim en güzel hikayemsin Talia hanım' notunu düştü. Öte yandan minik Talias babasının kopyası gibi.

09.07.2021 09:43 - Son Güncelleme: 09.07.2021 09:43
Ceyda Ateş'in minik kızı Talia fenomen oldu çıktı her paylaşımı ayrı bir olay! Talia babasının hık demiş burnundan düşmüş

Güzel oyuncu Ceyda Ateş'in kızı Talia sosyal medyada ilgi odağı oldu. Ceyda Ateş, Buğra Toplusoy ile 2018 yılında Amerika Miami'de evlenmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Ceyda Ateş yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekti.


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Ceyda Ateş'in minik kızı Talia fenomen oldu çıktı her paylaşımı ayrı bir olay! Talia babasının hık demiş burnundan düşmüş

İlk kez annelik duygusunu tadan oyuncu Ceyda Ateş son olarak kızı Talia'nın fotoğrafını paylaştı.

Ceyda Ateş'in minik kızı Talia fenomen oldu çıktı her paylaşımı ayrı bir olay! Talia babasının hık demiş burnundan düşmüş

Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın babası Buğra Toplusoy'a olan benzerliği ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.


Ceyda Ateş'in minik kızı Talia fenomen oldu çıktı her paylaşımı ayrı bir olay! Talia babasının hık demiş burnundan düşmüş

Ceyda Ateş 'Benim en güzel hikayemsin Talia hanım' notunu düştü.

Ceyda Ateş'in minik kızı Talia fenomen oldu çıktı her paylaşımı ayrı bir olay! Talia babasının hık demiş burnundan düşmüş

İşte Ceyda Ateş'in güzel gözlü kızı Talia...