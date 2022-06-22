Merve Boluğur ‘parası mı bitti acaba’ deyip halk otobüsünden paylaştı! Kimi tanıdı kimi tanımadı o anlar sosyal medyaya damga vurdu
Merve Boluğur 'parası mı bitti acaba' deyip halk otobüsünden paylaştı! 'Acemi Cadı', 'Küçük Sırlar', 'Muhteşem Yüzyıl' gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Merve Boluğur, oyunculukla başladığı kariyerine şarkıcılığı da ekleyerek geçen haftalarda "şşşşşşttttt" adlı şarkıcını sevenlerinin beğenisine sunmuştu. Kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu, Instagram'da yayınladığı son görüntülerle yine gündem oldu. Halk otobüsüne binen Boluğur, o anları kayıt altına alarak Instagram sayfasında yayınladı. Otobüsteki vatandaşlardan kimi oyuncuyu tanırken kimi tanıyamadı. Boluğur'un sözleri ise dikkat çekti. İşte o paylaşım...
22.06.2022 20:19 - Son Güncelleme: 22.06.2022 20:24
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Merve Boluğur, son yaptığı paylaşımlarla yine adından söz ettirdi.
3.8 milyon takipçili sayfasından yayınladığı paylaşımlarla dikkat çeken Boluğur, söz konusu videolarda "Beni tanıyanlar çıktı, tanımasalar daha güzel olacaktı aslında. Keyif yapıyoruz burada, annem de yanımda. En son ortaokulda binmiştim, şu an bana nostalji oldu. 'Merve Boluğur otobüse bindi, parası mı bitti? Niye otobüse düştü?' Az sonra haberlerde..." ifadelerini kullandı.