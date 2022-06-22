Merve Boluğur ‘parası mı bitti acaba’ deyip halk otobüsünden paylaştı! Kimi tanıdı kimi tanımadı o anlar sosyal medyaya damga vurdu

3.8 milyon takipçili sayfasından yayınladığı paylaşımlarla dikkat çeken Boluğur, söz konusu videolarda "Beni tanıyanlar çıktı, tanımasalar daha güzel olacaktı aslında. Keyif yapıyoruz burada, annem de yanımda. En son ortaokulda binmiştim, şu an bana nostalji oldu. 'Merve Boluğur otobüse bindi, parası mı bitti? Niye otobüse düştü?' Az sonra haberlerde..." ifadelerini kullandı.