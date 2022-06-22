Kapıcılar Kralı’nın Kapıcı Seyit'i Kemal Sunal bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Yeşilçam efsanesinin memleketi...
Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, başrolde Kemal Sunal'ın oynadığı 1976 yapımı Kapıcılar Kralı, bu akşam bir kez daha televizyon ekranlarında izleyiciyle buluştu. Kemal Sunal, Sevda Ferdağ, Sevil Üstekin gibi isimler yer aldığı film kısa sürede gündem oldu. Filmin başrol oyuncusu Kemal Sunal'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Oyunculuk kariyerine 1972'de Tatlı Dillim filmiyle başlayan ve Hababam Sınıfı, Tosun Paşa, Süt Kardeşler, Mavi Boncuk, Kibar Feyzo, Salak Milyoner, Atla Gel Şaban gibi birçok yapımda yer alan oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Kemal Sunal aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka'nın Trabzon'daki çekimlerine gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirerek vefat eden merhum sanatçının aslen nereli olduğunu duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal'ın memleketi...
Oyunculuk kariyerine 1972'de Tatlı Dillim filmiyle başlayan Kemal Sunal; Hababam Sınıfı'da İnek Şaban, Salak Milyoner'de Saffet, Mavi Boncuk'ta Kaymakam Cafer, Atla Gel Şaban'da Niyaz, Şaşkın Damat'ta Abdi, Sahte Kabadayı'da Kemal'i canlandırdı ve her rolün hakkını fazlasıyla vererek 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yer alan birçok filmde başrolü üstlenen oyuncu, Seyit karakterini canlandırdığı Kapıcılar Kralı filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine bir kez daha gündem oldu.
KEMAL SUNAL KİMDİR?
Oynadığı karakterlerle Türk sinema tarihine damga vuran Kemal Sunal, 1944 yılında dünyaya geldi. Tiyatro ile sanat hayatına başlayan Kemal Sunal, ilk amatör tiyatro oyununu Vefa Lisesi'nde okurken oynadı.