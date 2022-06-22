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Haberler Magazin Hande Erçel’den bikinili paylaşım! “Nerede kalmıştık” deyip ortalığı birbirine kattı! Karın kaslarına yorum yağdı: Dersimiz fizik

Hande Erçel’den bikinili paylaşım! “Nerede kalmıştık” deyip ortalığı birbirine kattı! Karın kaslarına yorum yağdı: Dersimiz fizik

Hande Erçel'den bikinili paylaşım! "Nerede kalmıştık" deyip ortalığı birbirine kattı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Hande Erçel, Instagram hesabında yayınladığı son pozlar magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncu, siyah taşlı bikinisi ile verdiği pozları "Nerede kalmıştık" notuyla art arda yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım kısa sürede gündem olurken karın kaslarıyla dikkat çeken Erçel için "Dersimiz fizik" yorumu yapıldı. İşte Hande Erçel'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

22.06.2022 18:29 - Son Güncelleme: 22.06.2022 18:29
Hande Erçel’den bikinili paylaşım! “Nerede kalmıştık” deyip ortalığı birbirine kattı! Karın kaslarına yorum yağdı: Dersimiz fizik

Ünlü oyuncu Hande Erçel, 28 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adınsan söz ettirmişti.

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Hande Erçel’den bikinili paylaşım! “Nerede kalmıştık” deyip ortalığı birbirine kattı! Karın kaslarına yorum yağdı: Dersimiz fizik

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Erçel, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Ünlü oyuncu, siyah taşlı bikinisi ile verdiği pozları "Nerede kalmıştık" notuyla art arda takipçilerinin beğenisine sundu.

Hande Erçel’den bikinili paylaşım! “Nerede kalmıştık” deyip ortalığı birbirine kattı! Karın kaslarına yorum yağdı: Dersimiz fizik

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım kısa sürede 1 milyonun üstünde beğeni aldı.

Hande Erçel’den bikinili paylaşım! “Nerede kalmıştık” deyip ortalığı birbirine kattı! Karın kaslarına yorum yağdı: Dersimiz fizik

Fit hali ve kaslarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Hande Erçel için "Dersimiz fizik" yorumu yapıldı.

Hande Erçel’den bikinili paylaşım! “Nerede kalmıştık” deyip ortalığı birbirine kattı! Karın kaslarına yorum yağdı: Dersimiz fizik

İşte Hande Erçel'in çok konuşulan bikinili pozları...

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