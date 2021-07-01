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Merve Boluğur önce derin dekoltesiyle poz verdi sonra bikinili paylaşım yaptı! Göğüs ucuna uyguladığı sansür çok konuşuldu

Merve Boluğur peş peşe paylaştı herkes onu konuştu! Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Merve Boluğur, sosyal medyada yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına yenilerini ekledi. Geçtiğimiz günlerde imaj tazeleyen oyuncu, sarı peruk takarak derin dekolteli elbisesiyle verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncu, sarı peruğu ayrı derin dekoltesi ayrı olay olurken iddialı bir paylaşımda daha bulundu. Instagram'ın hikaye kısmında paylaşım yapan Boluğur'un göğüs dekoltesini kalp emojisiyle kapatması gözlerden kaçmadı. İşte o paylaşımlar…

01.07.2021 22:30 - Son Güncelleme: 01.07.2021 22:30
Merve Boluğur önce derin dekoltesiyle poz verdi sonra bikinili paylaşım yaptı! Göğüs ucuna uyguladığı sansür çok konuşuldu

Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya sayfasından yaptığı sosyal medyada yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına yenilerini ekledi.

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Merve Boluğur önce derin dekoltesiyle poz verdi sonra bikinili paylaşım yaptı! Göğüs ucuna uyguladığı sansür çok konuşuldu

Geçtiğimiz günlerde imaj tazeleyen oyuncu, sarı peruk takarak derin dekolteli elbisesiyle verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Merve Boluğur önce derin dekoltesiyle poz verdi sonra bikinili paylaşım yaptı! Göğüs ucuna uyguladığı sansür çok konuşuldu

Sarı bir peruk takan Merve Boluğur, cesur kıyafetiyle dikkat çekti. Siyah uzun bir elbise tercih eden Merve Boluğur'un derin yırtmacı olay olurken taktığı peruk beğenilmedi.

Merve Boluğur önce derin dekoltesiyle poz verdi sonra bikinili paylaşım yaptı! Göğüs ucuna uyguladığı sansür çok konuşuldu

Takipçileri, "Senin rengin sarı değil, kabul et bunu", "Sakın sarıya boyatayım deme", "Olmamış Merve" yorumlarını yaptı.

Merve Boluğur önce derin dekoltesiyle poz verdi sonra bikinili paylaşım yaptı! Göğüs ucuna uyguladığı sansür çok konuşuldu

Ünlü oyuncu, sarı peruğu ayrı derin dekoltesi ayrı olay olurken iddialı bir paylaşımda daha bulundu.