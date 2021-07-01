Güldür Güldür’ün Çiçek’i Açelya Topaloğlu yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı göründüğü gibi değilmiş minyon tipli Açelya meğer…

İnternet kullanıcıları, "Açelya Topaloğlu kaç yaşında" sorusunun cevabını arattı. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar ise şaştı kaldı. Topaloğlu için "Göründüğü gibi değilmiş" yorumları yapıldı. İşte Açelya Topaloğlu başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…