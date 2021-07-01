Güldür Güldür’ün Çiçek’i Açelya Topaloğlu yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı göründüğü gibi değilmiş minyon tipli Açelya meğer…
Güldür Güldür'ün Çiçek'i Açelya Topaloğlu yaşıyla şaşırttı! Güldür Güldür Show'da Çiçek karakterini canlandıran Açelya Topaloğlu'nun özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Minyon tipli güzel oyuncunun özellikle yaşı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Açelya Topaloğlu kaç yaşında" sorusunun cevabını arattı. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar ise şaştı kaldı. Topaloğlu için "Göründüğü gibi değilmiş" yorumları yapıldı. İşte Açelya Topaloğlu'nun yaşı…
01.07.2021 22:54
- Son Güncelleme: 01.07.2021 22:54