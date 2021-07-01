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Camdaki Kız'ın Nalan’ı paylaştı sosyal medya yıkıldı! Burcu Biricik, Ecem Özkaya, Aydan Taş bikinili pozlarıyla olay oldu

Camdaki Kız'nın Nalan'ı paylaştı sosyal medya yıkıldı! Camdaki Kız dizisinde Nalan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Burcu Biricik, sezon finalinin ardından Hayat Şarkısı'nda birlikte rol aldığı Ecem Özkaya ve Aydan Taş ile tatile çıktı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Biricik, Ecem Özkaya ve Aydan Taş ile verdiği bikinili pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Biricik'in paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada gündem olurken ünlü oyuncuların fit halleri dikkat çekti. İşte Burcu Biricik'in çok konuşulan tatil paylaşımı…

01.07.2021 21:35 - Son Güncelleme: 01.07.2021 21:36
Camdaki Kız'ın Nalan’ı paylaştı sosyal medya yıkıldı! Burcu Biricik, Ecem Özkaya, Aydan Taş bikinili pozlarıyla olay oldu

Camdaki Kız dizisinde Nalan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Burcu Biricik, sezon finalinin ardından 2016 yılında ekranlara gelen Hayat Şarkısı'nda birlikte rol aldığı Ecem Özkaya ve Aydan Taş ile tatile çıktı.

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Camdaki Kız'ın Nalan’ı paylaştı sosyal medya yıkıldı! Burcu Biricik, Ecem Özkaya, Aydan Taş bikinili pozlarıyla olay oldu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Camdaki Kız'ın Nalan’ı paylaştı sosyal medya yıkıldı! Burcu Biricik, Ecem Özkaya, Aydan Taş bikinili pozlarıyla olay oldu

Ünlü oyuncu, önce şezlongda mavi-beyaz çizgili bikinisiyle verdiği bir pozu takipçileriyle paylaştı.

Camdaki Kız'ın Nalan’ı paylaştı sosyal medya yıkıldı! Burcu Biricik, Ecem Özkaya, Aydan Taş bikinili pozlarıyla olay oldu

Biricik, daha sonra ise Ecem Özkaya ve Aydan Taş ile çektirdiği eğlenceli pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Camdaki Kız'ın Nalan’ı paylaştı sosyal medya yıkıldı! Burcu Biricik, Ecem Özkaya, Aydan Taş bikinili pozlarıyla olay oldu

Tatilden art arda paylaşım yapan ünlü oyuncunun fotoğrafları, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü.