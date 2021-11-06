Merve Boluğur 'keşke hiç yaptırmasaydım jiletledim' dedi açıklamalarıyla tek tek bombaladı! Merve Boluğur meğer...
Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Merve Boluğur, ekranlarda pek boy göstermese de açıklamalarıyla gündem olmayı başarıyor. Küçük yaşlardan bu yana ekranlarda yer alan Merve Boluğur önceki gün yaptığı açıklamalarla yine çok konuşuldu. Güzellik takıntısının dayatmadan ibaret olduğunu belirten Merve Boluğur, bu konuda kendisini de eleştirdi. İşte Merve Boluğur'un o açıklamaları.
06.11.2021 09:32
- Son Güncelleme: 06.11.2021 09:32
Oyuncu Merve Boluğur, genç yıldızlar arasında en dikkat çekenlerden. 'Acemi Cadı' dizisiyle küçük yaşlarda dizi setleriyle tanışan Boluğur, ardından hızlı bir yükselişe geçti. Rol aldığı reklam filmleriyle de popülerliği iyice artan güzel oyuncu, birçok iddialı rolle de adından söz ettirmeyi başardı.