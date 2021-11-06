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Haberler Magazin Merve Boluğur 'keşke hiç yaptırmasaydım jiletledim' dedi açıklamalarıyla tek tek bombaladı! Merve Boluğur meğer...

Merve Boluğur 'keşke hiç yaptırmasaydım jiletledim' dedi açıklamalarıyla tek tek bombaladı! Merve Boluğur meğer...

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Merve Boluğur, ekranlarda pek boy göstermese de açıklamalarıyla gündem olmayı başarıyor. Küçük yaşlardan bu yana ekranlarda yer alan Merve Boluğur önceki gün yaptığı açıklamalarla yine çok konuşuldu. Güzellik takıntısının dayatmadan ibaret olduğunu belirten Merve Boluğur, bu konuda kendisini de eleştirdi. İşte Merve Boluğur'un o açıklamaları.

06.11.2021 09:32 - Son Güncelleme: 06.11.2021 09:32
Merve Boluğur ’keşke hiç yaptırmasaydım jiletledim’ dedi açıklamalarıyla tek tek bombaladı! Merve Boluğur meğer...

Oyuncu Merve Boluğur, genç yıldızlar arasında en dikkat çekenlerden. 'Acemi Cadı' dizisiyle küçük yaşlarda dizi setleriyle tanışan Boluğur, ardından hızlı bir yükselişe geçti. Rol aldığı reklam filmleriyle de popülerliği iyice artan güzel oyuncu, birçok iddialı rolle de adından söz ettirmeyi başardı.

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Merve Boluğur ’keşke hiç yaptırmasaydım jiletledim’ dedi açıklamalarıyla tek tek bombaladı! Merve Boluğur meğer...

Ancak güzel oyuncu, bir süredir setlerden uzak kalmayı tercih etti. Son yıllarda kendisini geri plana çeken Boluğur, bu durumu şöyle açıklıyor:

Merve Boluğur ’keşke hiç yaptırmasaydım jiletledim’ dedi açıklamalarıyla tek tek bombaladı! Merve Boluğur meğer...

"Sürü psikolojisiyle sürekli bir işte yer almanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Gelen teklifleri değerlendirip kendim için en iyisini seçmeye çalışıyorum."

Merve Boluğur ’keşke hiç yaptırmasaydım jiletledim’ dedi açıklamalarıyla tek tek bombaladı! Merve Boluğur meğer...

'SADELİKTEN YANAYIM'
Boluğur, son yıllarda iyice artan estetik takıntısını da eleştiriyor. Kadınların tek bir kalıba sokulmaya çalışılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren oyuncu, bu durumun insanların iç dünyasındaki mutsuzluktan kaynaklandığını şöyle anlatıyor:

Merve Boluğur ’keşke hiç yaptırmasaydım jiletledim’ dedi açıklamalarıyla tek tek bombaladı! Merve Boluğur meğer...

"Özgüvenli olmamızda dış görünüşümüzün etkisi var ama insan sadece bundan ibaret değil. Hayatta biraz sadeliği ön planda tuttuğum bir evredeyim.

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