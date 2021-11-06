Sabri Sarıoğlu’nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu 6 milyonluk sarı Ferrari'siyle trafikte! Soyadıyla müsemma
Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu yeni Ferrari'si ile asfaltın tozunu attırdı. Yağmur Sarıoğlu üçüncü çocuğa hamile kalınca hediye olarak 2 buçuk milyon TL değerinde lüks bir otomobil almıştı Sabri Sarıoğlu... Hız tutkusu annelik dinlemiyor belli ki. Uzun yıllar Galatasaray forması giyen Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, Etiler'de özel üretim Ferrari aracıyla görüntülendi. Garajında servet yatan Sarıoğlu, bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekti.
06.11.2021 10:14
- Son Güncelleme: 06.11.2021 10:14
Hız tutkusuyla bilinen Yağmur Sarıoğlu, önceki gün 6 milyon liralık özel üretim Ferrari'siyle Etiler'deydi. Sarıoğlu'nun aracı, sıkışık trafikte ilgi odağı oldu.
Eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi, üç çocuk annesi Yağmur Sarıoğlu, geçtiğimiz akşam Etiler'de bir restoran çıkışında objektiflere yansıdı.
6 MİLYON LİRA
Özel üretim olan sarı Ferrari'nin sürücü koltuğuna oturan Yağmur Sarıoğlu, meraklı bakışların hedefindeydi. 6 milyon liralık araç, Etiler'in sıkışık trafiğinde ilgi odağı oldu.