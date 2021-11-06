Gökçe Bahadır derin göğüs dekolteli süper minisiyle sosyal medyayı yaktı kavurdu! Gören dönüp bir daha baktı herkes onu konuştu
Gökçe Bahadır derin göğüs dekolteli süper minisiyle sosyal medyayı yaktı kavurdu! Başrollerini Barış Arduç ve Salih Bademci ile paylaştığı Kulüp dizisinde Matilda Aseo karakterini canlandıran Gökçe Bahadır'ın galada giydiği elbise ile sosyal medyaya damga vurdu. Gala için derin göğüs dekolteli, siyah bir elbise tercih eden Bahadır'ın gecede verdiği pozlar sosyal medyada paylaşılarak kısa sürede gündem oldu. İddialı elbisesi ile boy gösteren Bahadır'ın fit hali de dikkatlerden kaçmadı. İşte Gökçe Bahadır'ın sosyal medyaya damga vuran o elbisesi...
06.11.2021 01:43
- Son Güncelleme: 06.11.2021 01:43
Başrollerinde Gökçe Bahadır, Salih Bademci, Barış Arduç gibi isimlerin yer aldığı Kulüp dizisinin ilk sezonu dijital bir platform üzerinden yayınlandı. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin gala gecesi de önceki akşam gerçekleşti.
Dizinin başrol oyuncularından Gökçe Bahadır'ın galada giydiği elbise ise sosyal medyaya damga vurdu.