Merve Boluğur Instagram'dan paylaştı, yer yerinden oynadı: Keşke yapmasaydın Merve!
Merve Boluğur Instagram hesabından 'gerçek kaplan' yorumuyla paylaştığı fotoğrafla sosyal medyada olay oldu. Murat Dalkılıç ile biten evliliğinin ardından ekranlardan uzak kalan 32 yaşındaki Merve Boluğur, Instagram paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Göz makyajı ile dikkat çektiği bir fotoğrafını "Gerçek kaplan" notuyla paylaşan oyuncu, takipçilerinden beğeniler ve iltifatlar aldı. "Gözler ateş ediyor" diye yorum yapan hayranları, ne yapsa yakıştığını da belirten ifadeler kullandı. Güzelliğine yönelik iltifatlarda bulunan Boluğur hayranları, binlerce kalp bıraktı. Ancak Merve Boluğur'un makyajsız haliyle daha güzel olduğunu vurgulayan hayranları, "Keşke makyaj yapmasaydın Merve" demeden geçemediler. İşte Merve Boluğur'un makyajsız ve makyajlı hali...
26.12.2019 17:07
- Son Güncelleme: 26.12.2019 17:07
Uzun süredir ekranlarda görmediğimiz genç oyuncu Merve Boluğur, Instagram paylaşımları ile gündemde kalmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından 'gerçek kaplan' notuyla yaptığı dikkat çekici makyajlı fotoğrafına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağan Merve Boluğur'a hayranlarından, "Çok güzelsin, keşke makyaj yapmasaydın" gibi yorumlar geldi. İşte hayranları tarafından doğal güzelliği ile sevilen Merve Boluğur'un makyajsız ve makyajlı hali...
DİĞER GALERİLER