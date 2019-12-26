Merve Boluğur Instagram'dan paylaştı, yer yerinden oynadı: Keşke yapmasaydın Merve!

Uzun süredir ekranlarda görmediğimiz genç oyuncu Merve Boluğur, Instagram paylaşımları ile gündemde kalmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından 'gerçek kaplan' notuyla yaptığı dikkat çekici makyajlı fotoğrafına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağan Merve Boluğur'a hayranlarından, "Çok güzelsin, keşke makyaj yapmasaydın" gibi yorumlar geldi. İşte hayranları tarafından doğal güzelliği ile sevilen Merve Boluğur'un makyajsız ve makyajlı hali...