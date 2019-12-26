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Kuruluş Osman'ın Alişar'ı Saruhan Hünel aslen nereli? Bunu duyanlar şaşıp kaldı

atv ekranlarında yayın hayatına başladığı günden bu yana büyük bir izleyici kitlesi edindi Kuruluş Osman. Ve bu izleyici kitlesi 6 hafta boyunca yükselen bir ivmeyle arttı. Kuruluş Osman 7.yeni bölümü merakla bekleniyor. Dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri de hiç kuşkusuz Saruhan Hünel oldu. Dizide Alişar karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Saruhan Hünel hakkında araştırma yapanları en çok şaşırtan şey ise memleketi oldu. Peki Kuruluş Osman'ın Alişar'ı Saruhan Hünel aslen nereli? Sıradan bir memleketi yok onun. Duyunca çok şaşacaksınız.

26.12.2019 14:33 - Son Güncelleme: 26.12.2019 14:41
Kuruluş Osman'ın Alişar'ı Saruhan Hünel aslen nereli? Bunu duyanlar şaşıp kaldı

İşte başta Saruhan Hünel olmak üzere ünlülerin memleketleri.

Kuruluş Osman'ın Alişar'ı Saruhan Hünel aslen nereli? Bunu duyanlar şaşıp kaldı

OKTAY KAYNARCA

Malatya

Kuruluş Osman'ın Alişar'ı Saruhan Hünel aslen nereli? Bunu duyanlar şaşıp kaldı

Engin Altan Düzyatan

İzmir

Kuruluş Osman'ın Alişar'ı Saruhan Hünel aslen nereli? Bunu duyanlar şaşıp kaldı

Burcu Esmersoy

İstanbul

Kuruluş Osman'ın Alişar'ı Saruhan Hünel aslen nereli? Bunu duyanlar şaşıp kaldı

Taner Ölmez

Tunceli

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