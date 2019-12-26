Kuruluş Osman'ın Alişar'ı Saruhan Hünel aslen nereli? Bunu duyanlar şaşıp kaldı

atv ekranlarında yayın hayatına başladığı günden bu yana büyük bir izleyici kitlesi edindi Kuruluş Osman. Ve bu izleyici kitlesi 6 hafta boyunca yükselen bir ivmeyle arttı. Kuruluş Osman 7.yeni bölümü merakla bekleniyor. Dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri de hiç kuşkusuz Saruhan Hünel oldu. Dizide Alişar karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Saruhan Hünel hakkında araştırma yapanları en çok şaşırtan şey ise memleketi oldu. Peki Kuruluş Osman'ın Alişar'ı Saruhan Hünel aslen nereli? Sıradan bir memleketi yok onun. Duyunca çok şaşacaksınız.

26.12.2019 14:33 - Son Güncelleme: 26.12.2019 14:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





