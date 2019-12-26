Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar evliliği hakkında şok gerçek! Ünlü çift 2 ay boyunca...
Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar sosyal medya hesaplarından aşklarını ilan etmeye devam ediyor. Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'da oynayacak mı? diye merak eden vatandaşlar ünlü oyuncunun özel hayatını araştırmaya başladı. Kuruluş Osman'ın ilk versiyonu olan Diriliş Ertuğrul ile kariyerinde hızla tırmanışa geçen Engin Altan Düzyatan, Selim Soydan ve Hülya Koçyiğit'in torunu, eski oyuncu Gülşah Alkoçlar'ın kızı olan Neslişah Alkoçlar ile 2014 yılında evlendi. Engin Altan Düzyatan'ın eşiyle tanışma hikayesini öğrenince çok şaşıracaksınız. İşte başta Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar olmak üzere ünlülerin eşleriyle tanışma hikayeleri...
Engin Altan Düzyatan'ın Kuruluş Osman'da oynayıp oynamayacağını merak eden vatandaşlar ünlü oyuncunun özel hayatını da mercek altına aldı. Neslişah Alkoçlar ile 2014 yılında evlenen Engin Altan Düzyatan'ın 2 çocuğu var. Peki Engin Altan Düzyatan, Neslişah Alkoçlar ile nasıl tanıştı ve evlilik kararı aldı dersiniz? İşte ünlülerin eşleriyle tanışma hikayeleri...