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Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar evliliği hakkında şok gerçek! Ünlü çift 2 ay boyunca...

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar sosyal medya hesaplarından aşklarını ilan etmeye devam ediyor. Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'da oynayacak mı? diye merak eden vatandaşlar ünlü oyuncunun özel hayatını araştırmaya başladı. Kuruluş Osman'ın ilk versiyonu olan Diriliş Ertuğrul ile kariyerinde hızla tırmanışa geçen Engin Altan Düzyatan, Selim Soydan ve Hülya Koçyiğit'in torunu, eski oyuncu Gülşah Alkoçlar'ın kızı olan Neslişah Alkoçlar ile 2014 yılında evlendi. Engin Altan Düzyatan'ın eşiyle tanışma hikayesini öğrenince çok şaşıracaksınız. İşte başta Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar olmak üzere ünlülerin eşleriyle tanışma hikayeleri...

26.12.2019 17:42 - Son Güncelleme: 26.12.2019 17:42
Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar evliliği hakkında şok gerçek! Ünlü çift 2 ay boyunca...

Engin Altan Düzyatan'ın Kuruluş Osman'da oynayıp oynamayacağını merak eden vatandaşlar ünlü oyuncunun özel hayatını da mercek altına aldı. Neslişah Alkoçlar ile 2014 yılında evlenen Engin Altan Düzyatan'ın 2 çocuğu var. Peki Engin Altan Düzyatan, Neslişah Alkoçlar ile nasıl tanıştı ve evlilik kararı aldı dersiniz? İşte ünlülerin eşleriyle tanışma hikayeleri...

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar evliliği hakkında şok gerçek! Ünlü çift 2 ay boyunca...

ENGİN HEPİLERİ VE BEYZA ŞEKERCİ

- Engin: Dizi setinde tanıştık. Çalışkan, disiplinli ve güler yüzlü, temiz yürekli bir insan olduğunu düşündüm.
- Beyza: Çok net, samimi, enerjik, çok disiplinli ve tecrübeli bir oyuncu...

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar evliliği hakkında şok gerçek! Ünlü çift 2 ay boyunca...

İLK RANDEVU

- Engin: Kalabalık arkadaş grubumuzla defalarca buluşmuştuk zaten. Uzun süren arkadaşlık bir süre sonra ilk randevuya ulaştı.
- Beyza: Harika insanlardan oluşan bir arkadaş grubunun içinde kurulan bir arkadaşlıktı bizimkisi. Randevulaşma çok daha sonrasında gerçekleşti.

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar evliliği hakkında şok gerçek! Ünlü çift 2 ay boyunca...

BULUŞMA NOKTASI

- Engin: Arkadaşlarımızla bir davete gitmek üzere bir kafede otururken kendimizi yalnız bulduk.
- Beyza: İlk kez bir kafede buluştuk. Kalabalık gitmiştik aslında, ama sonrasında herkes dağıldı, biz oturmaya devam ettik.

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar evliliği hakkında şok gerçek! Ünlü çift 2 ay boyunca...

UNUTAMADIĞINIZ AN

- Engin: Güzel bir kalp, güzel bir gülümseme ve derin gözlerde kaybolmaktır aklımda kalan.
- Beyza: Kimsenin bakıp da göremediği kocaman bir yürek gördüm onda.

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