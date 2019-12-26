Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar evliliği hakkında şok gerçek! Ünlü çift 2 ay boyunca...

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar sosyal medya hesaplarından aşklarını ilan etmeye devam ediyor. Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'da oynayacak mı? diye merak eden vatandaşlar ünlü oyuncunun özel hayatını araştırmaya başladı. Kuruluş Osman'ın ilk versiyonu olan Diriliş Ertuğrul ile kariyerinde hızla tırmanışa geçen Engin Altan Düzyatan, Selim Soydan ve Hülya Koçyiğit'in torunu, eski oyuncu Gülşah Alkoçlar'ın kızı olan Neslişah Alkoçlar ile 2014 yılında evlendi. Engin Altan Düzyatan'ın eşiyle tanışma hikayesini öğrenince çok şaşıracaksınız. İşte başta Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar olmak üzere ünlülerin eşleriyle tanışma hikayeleri...

26.12.2019 17:42 - Son Güncelleme: 26.12.2019 17:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





