Merve Boluğur imana geldi! Paylaşımları şoke etti!" Sadece Allah'a sığınıyorum..." Sadece 40 gün evli kalmıştı!
Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur 45 gün süren evliliğinin ardından booşanma akrarıyla sevenlerini oldukça şaşırtmıştı.
Mert Aydın ile jet hızında evlenip jet hızında da boşanmaya karar veren Merve Boluğur bu süreçte maneviyata yöneldi. 45 gün evli kalan Boluğur yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti ve zor zamanlardan inançla çıktığını söyledi. . Ekim ayında DJ Mert Aydın ile dünya evine giren Merve Boluğur, 2 ay evli kaldı ve boşanma haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Boşanma haberi gündeme bomba gibi düşerken, görenler de şaşkınlığını gizleyemedi. Boşanma haberinin ardından Merve Boluğur'un dini içerikli paylaşımları da dikkat çekti.
Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı aldığını belirterek "Olmadı, teşekkürler… Hayat bu… Mert'e de mutluluklar, güzel günlerimiz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.
Instagram'da 4 milyon takipçisi bulunan Merve Boluğur'un yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Dini içerikli videolar izlediği anı paylaşan oyuncu paylaşıma "Güzel videolar" notunu ekledi.