Merve Boluğur imana geldi! Paylaşımları şoke etti!" Sadece Allah'a sığınıyorum..." Sadece 40 gün evli kalmıştı!

Mert Aydın ile jet hızında evlenip jet hızında da boşanmaya karar veren Merve Boluğur bu süreçte maneviyata yöneldi. 45 gün evli kalan Boluğur yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti ve zor zamanlardan inançla çıktığını söyledi. . Ekim ayında DJ Mert Aydın ile dünya evine giren Merve Boluğur, 2 ay evli kaldı ve boşanma haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Boşanma haberi gündeme bomba gibi düşerken, görenler de şaşkınlığını gizleyemedi. Boşanma haberinin ardından Merve Boluğur'un dini içerikli paylaşımları da dikkat çekti.