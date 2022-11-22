Büşra Pekin'in son hali şaşkına çevirmişti... Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın Zeynep Koçak'ını görenler: "İkiz olmuşsunuz"
Büşra Pekin'in son hali şaşkına çevirmişti... Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın Zeynep Koçak'ını görenler, "İkiz olmuşsunuz" yorumları yapıyor. Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programla adını duyuran Büşra Pekin, katıldığı bir düğünde Çağlar Ökten ile Seda Sayan'la bir araya gelmiş, Seda Sayan filtresinin kurbanı olmuştu. Görenler Büşra'yı tanıyamamış, Pekin de daha sonra yaptığı paylaşımla 'Seda Sayan filtresinden nasibimizi' aldık demişti. Ancak gelin görün ki iş filtreden de öteymiş. Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan Zeynep Koçak'ın son hali yeniden gündeme geldi. Son günlerde değişimiyle gündemde olan Büşra Pekin'in görenler Koçak'ın paylaşımlarının altına "Büşra ile ikiz olmuşsunuz" , "Bambaşka olmuşsunuz" eleştirileri geldi.
22.11.2022 10:41 - Son Güncelleme: 22.11.2022 10:44
"İKİZ OLMUŞSUNUZ"
Büşra Pekin'in son hali şaşkına çevirmişti... Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın Zeynep Koçak'ını görenler, "İkiz olmuşsunuz"diyor.
Çok Güzel Hareketler Bunlar'da "Havuçlu Anne" olarak hafızalara kazınan sevin oyuncu Büşra Pekin, fazla kilolarından kurtularak 12 kilo verdi. Yeni filmi "Çok Aşk" için koyu renkteki saçlarını sarıya boyattı. Yıllar içindeki değişimiyle şaşırtan oyuncuyu hayranları tanımakta güçlük çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Seda Sayan ile Büşra Pekin bir araya gelmiş, Seda Sayan, eşi ve Büşra Pekin ile çekildiği bir kareyi Instagram'da yayınlamıştı.