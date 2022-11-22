Tolga Güleryüz'ün eski eşi Zeynep Gülmez'den yürek sızlatan paylaşım! Feci kazada hayatını kaybetmişti: "Affet beni" deyip ekledi...
Tolga Güleryüz'ün eski eşi Zeynep Gülmez'den yürek sızlatan paylaşım! Melis İşiten, Sergen Deveci ve Ceyhun Fersoy'un geçirdiği feci kazada hayatını kaybetmişti Tolga Güleryüz... 3 kişinin yaşamını yitirdiği Amasya'daki kazanın ardından ünlü oyuncu Zeynep Gülmez, Instagram hesabından yaşadığı üzüntüyü paylaşarak, "Beni affet" dedi.
"AFFET BENİ" DEYİP EKLEDİ...
Tolga Güleryüz'ün eski eşi Zeynep Gülmez'den yürek sızlatan paylaşım! Feci kazada hayatını kaybetmişti...
Tiyatro dünyasını kahreden trafik kazasıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında "Baş Belası" adlı tiyatro oyununun ekibini taşıyan minibüs, aynı güzergahtaki kamyona arkadan çarptı. Korkunç kazanın etkisiyle içinde ünlü oyuncular Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten'in bulunduğu minibüsün özellikle ön tarafı adeta hurdaya döndü.
Minibüste bulunan ve aralarında Tolga Güleryüz'ün de olduğu 3 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı. Yaralılar hemen hastaneye kaldırılırken, Sergen Deveci'yle ilgili gelen endişeli haberler ailesini ve hayranlarını korkuttu. Yaralıların sağlık durumuyla ilgili açıklamalar peş peşe gelirken, kazanın nasıl meydana geldiği de netleşmeye başladı.
TİYATROCULARIN KARIŞTIĞI KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?
Tüm Türkiye Amasya'dan gelen haberle sarsılırken, korkunç kazanın detayları da ortaya çıktı. "Baş Belası" adlı tiyatro oyununun ekibini taşıyan minibüsün süratli olduğu ve şoförün önündeki kamyonu geç fark ettiği iddia edildi. Yaralıları hastanede ziyaret eden Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kazanın oluş sebebiyle ilgili ilk bilgileri paylaştı. Vali Masatlı, "Yapılan ilk incelemede tiyatro ekibini taşıyan minibüsün süratli olduğu tespit edildi" diye konuştu.