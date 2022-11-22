Tolga Güleryüz'ün eski eşi Zeynep Gülmez'den yürek sızlatan paylaşım! Feci kazada hayatını kaybetmişti: "Affet beni" deyip ekledi...

TİYATROCULARIN KARIŞTIĞI KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?

Tüm Türkiye Amasya'dan gelen haberle sarsılırken, korkunç kazanın detayları da ortaya çıktı. "Baş Belası" adlı tiyatro oyununun ekibini taşıyan minibüsün süratli olduğu ve şoförün önündeki kamyonu geç fark ettiği iddia edildi. Yaralıları hastanede ziyaret eden Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kazanın oluş sebebiyle ilgili ilk bilgileri paylaştı. Vali Masatlı, "Yapılan ilk incelemede tiyatro ekibini taşıyan minibüsün süratli olduğu tespit edildi" diye konuştu.