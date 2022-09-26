Merve Boluğur ile sevgilisi Mert Aydın'dan düğüne 6 gün kala bomba kare! O yorum olay oldu: "Tapulu kocam"
Merve Boluğur ile sevgilisi Mert Aydın'dan düğüne 6 gün kala bomba kare! O yorum olay oldu... Murat Dalkılıç ile 2 yıl süren evliliğinin ardından kısa bir süredir aşk yaşadığı Mert Aydın'dan evlilik teklifi alan ve ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Merve Boluğur ile nişanlısı Mert Aydın'dan gelen yeni kare kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken, Boluğur'un yorumu ise kısa sürede gündem oldu.
"TAPULU KOCAM"
Merve Boluğur ile sevgilisi Mert Aydın'dan düğüne 6 gün kala bomba kare! O yorum olay oldu.
Merve Boluğur, yaklaşık iki aydır aşk yaşadığı DJ sevgilisi Mert Aydın (35) ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.
MERVE BOLUĞUR EVLİLİK TEKLİFİ ALDI - VİDEO
"ŞAPKA ÇIKARILIR"
Demet Akalın, "20 günde nikah masasına oturtan kıza da şapka çıkarılır, vay be. Helal" paylaşımını yaparken tweet, Merve Boluğur'a gönderme olarak yorumlandı. Akalın'a, bir takipçisinden "20 günde tanıdığı birisiyle evlilik gibi önemli bir kararı verenin bence aklından şüphe etmek gerek. Asıl yıllarca evli olup birbirini hiç aldatmayan, bunu isteyerek böyle davranan kişilere şapka çıkarılır bence!" şeklinde cevap geldi. Demet Akalın, "Olsun ettirdi ya." ifadelerini kullanarak cevap verdi.