Songül Karlı gümüş derin göğüs dekolteli elbisesiyle fazlasıyla göz alıcı! Yıllar onun için geriye doğru akıyor Songül son haliyle...
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri Songül Karlı hiç kuşkusuz... Özellikle eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini dolandırdığı iddialarıyla magazin gündemini bir dönem meşgul eden Karlı'yı sonrasında tutabilene aşk olsun. Özellikle sosyal medya yaptığı paylaşımlarla gündemdeki yerini korumayı başaran Songül Karlı bu kez sahnesinden paylaştığı fotoğraflarla beğeni topladı. İşte detaylar...
26.09.2022 13:05 - Son Güncelleme: 26.09.2022 13:05
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Songül Karlı, iddialı pozları ile sık sık magazin gündeminde yer almıştı.