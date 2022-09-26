Murat Başoğlu'yla teknedeki yasak aşk görüntüleri olay olmuştu! Tanınmamak için estetik operasyonu geçiren Burcu Başoğlu bambaşka biri oldu
Murat Başoğlu'yla teknedeki yasak aşk görüntüleri olay olmuştu! Tanınmamak için estetik operasyonu geçiren yeğen Burcu Başoğlu bambaşka biri oldu. 2017 yılında öz yeğeni Burcu Başoğlu ile teknede öpüşürken fotoğrafları ortaya çıkmıştı Murat Başoğlu'nun. Şoke eden görüntüler sonrası gözlerden uzak olmaya çalışan ikiliden Burcu Başoğlu iddialara göre tanınmamak için estetik operasyonlara başvurdu. İşte Burcu Başoğlu'nun son hali...
26.09.2022 12:12 - Son Güncelleme: 26.09.2022 12:18
Murat Başoğlu'yla teknedeki yasak aşk görüntüleri olay olmuştu! Tanınmamak için estetik operasyonu geçiren Burcu Başoğlu bambaşka biri oldu.
Yeğeni Burcu Başoğlu ile Bodrum'daki tekne görüntüleriyle gündem olan Murat Başoğlu gözlerden uzak bir hayat sürüyor.
İddiaya göre Burcu Başoğlu tanınmamak için çeşitli estetik operasyonlar yaşadı ve bambaşka bir görünüme kavuştu.