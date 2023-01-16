Merve Boluğur ile Selen Görgüzel kavgası büyüyor "Akli melekelerini yitirmiş o" Merve "Onun bunun karısı oldu" demişti
Son günlerin en çok konuşulan ismi hiç kuşkusuz Merve Boluğur... Sosyal medya paylaşımları, DJ Mert Aydın'la 53 günlük evliliği, boşanma sonrası Aydın'la defalarca samimi bir şekilde görüntülenmesi derken Boluğur gündemdeki yerini korumayı başarıyor. Bu kez Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'e verdiği yanıtla gündeme gelmişti geçtimiz günlerde. Görgüzel'in "Merve'nin annesi olsam pataklarım" sözlerine yanıt veren Boluğur "Onun bunun karısı olarak ünlü oldu" demişti. Görgüzel'den bu sözlere yanıt gecikmedi.
Selen Görgüzel ile Merve Boluğur, Görgüzel'in "Annesi ya da ablası olsam pataklayacağım" sözleri sonrası polemiğe girmişti. İkili arasındaki gerilim büyüyor.
Merve Boluğur, gündemden düşmüyor. Uzun süredir ekranlardan uzak duran oyuncu, son yıllarda yaşadığı ilişkiler, evliliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Sık sık eleştirilerin de odağında olan Boluğur, ani kararla dünyaevine girdiği DJ Mert Aydın ile 53 gün sonra ayrılık kararı almıştı.
SELEN GÖRGÜZEL, MERVE BOLUĞUR'U ELEŞTİRDİ
Magazin gündeminden düşmeyen bir diğer isim olan şarkıcı Selen Görgüzel, katıldığı bir televizyon programında Boluğur'u hedef almıştı.
"MERVE'NİN ANNESİ OLSAM ONU PATAKLARIM"
Merve Boluğur'un Antidepresan performansını dinleyen Selen Görgüzel, canlı yayında şunları söylemişti:
"Merve hoş ve iyi bir oyuncu. Hakkını vermem gereken yerde veriyorum. Bu kızcağız sürekli sosyal medyadan okuyamadığı halde şarkı paylaşıyor. Merve artık eskisi kadar sektörde rağbet görmüyor. Proje teklifi de almıyor. Bu yüzden de müzik sektöründe var olmaya çalışıyor. Yaptığı evlilikte müzik sektöründe biriyleydi. Müzikten yürümek istedi çünkü belli ki oyunculuktan bir şey gelmeyecek.