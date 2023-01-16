Merve Boluğur ile Selen Görgüzel kavgası büyüyor "Akli melekelerini yitirmiş o" Merve "Onun bunun karısı oldu" demişti

"Merve hoş ve iyi bir oyuncu. Hakkını vermem gereken yerde veriyorum. Bu kızcağız sürekli sosyal medyadan okuyamadığı halde şarkı paylaşıyor. Merve artık eskisi kadar sektörde rağbet görmüyor. Proje teklifi de almıyor. Bu yüzden de müzik sektöründe var olmaya çalışıyor. Yaptığı evlilikte müzik sektöründe biriyleydi. Müzikten yürümek istedi çünkü belli ki oyunculuktan bir şey gelmeyecek.