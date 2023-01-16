Hafsanur Sancaktutan'ın intihar ettiği söylenmişti! Bileklerini gösterdi ve video yayınladı Bircan Bali'den karşı atak gecikmedi: "HTS kayıtları..."
Hafsanur Sancaktutan'ın intihar ettiği söylenmişti! Bileklerini gösterdi ve video yayınladı Bircan Bali'den karşı atak gecikmedi. Bircan Bali 'intihara teşebbüs eden ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan' dedi ortalık karıştı. Arto ve Seren Serengil ile program sunan ancak son dönemde Serengil ile yayında yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen Bircan Bali, çok ünlü bir kadın oyuncunun intihara teşebbüs ettiğini siyah fon ile duyurdu. Ardından yeni paylaşım yapan Bircan Bali, "Kendi bileklerini kesti, maalesef ilaç da içti, işini şansa bırakmayacak kadar hayatından vazgeçti." dedi. Bircan Bali o ismin Haftasanur Sancaktutan olduğunu açıkladı, detaylar kan dondurdu. Güzel oyuncudan şoke eden iddiaya fotoğraflı yanıt gelirken Bircan Bali de boş durmadı.
HAFSANUR SANCAKTUTAN İNTİHAR MI ETTİ?
Hafsanur Sancaktutan bileklerini gösterdi Bircan Bali'den karşı atak gecikmedi!
'DENİZ CAN AKTAŞ'I ARAYIP...'
Bircan Bali'nin açıkladığı o ismin Hafsanur Sancaktutan olduğu ortaya çıktı.
"Maalesef üzücü bir magazin haberi vermek için siyah fondayım! Çok ünlü bir kadın oyuncu dün gece intihara teşebbüs edip bileklerini kesti ve aynı zamanda da ilaç içti. Şu an hala hastanede çok şükür ölmedi, nedenini araştırıyorum! İsmi programımda açıklayacağım!" diyen Bircan Bali'den yeni bir açıklama daha geldi.
"İŞİNİ ŞANSA BIRAKMAYACAK KADAR HAYATINDAN VAZGEÇTİ"
"Çok ünlü bir oyuncu kendi canına kıyacak ne yaşadı? Kendi bileklerini kesti, çok derin olmaması hastanedeki çalışanları sevindiren bir detaydı. Maalesef ilaç da içti, işini şansa bırakmayacak kadar hayatından vazgeçti. İlaçlar temizlendi. Yine ünlü birisi ilk müdahalesi için aradı sağlık görevlilerini. Anadolu Yakası'nda bir hastanede oldu, daha fazla detay vermeyeceğim, isim de çok soruyorsunuz, söylemeyeceğim. Ama sadece çok üzücü bir şey var, gencecik bir kızın bu duruma gelmesinin sebebini araştırıyorum." diyen Bircan Bali'nin açıklayacağı o isim merak ediliyor.