Afra Saraçoğlu ’ev’lendi! Eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’yla aynı evde yaşıyor Mert Ramazan Demir’le birlikte derken Yalı Çapkını Seyran’ı...

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle izleyici karşısına çıkan Afra Saraçoğlu, 2018 yılında meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak bu aşk geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Sonrasında da eski aşıkların aynı evde yaşadığı iddia edilmişti. Afra Saraçoğlu cephesinden yeni haberler var.