Afra Saraçoğlu 'ev'lendi! Eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'yla aynı evde yaşıyor Mert Ramazan Demir'le birlikte derken Yalı Çapkını Seyran'ı...
2018 yılından bu yana aşk yaşadığı Mert Yazıcıoğlu ile aşkını sonlandıran güzel oyuncu Afra Saraçoğlu'nun adı bir yandan da Yalı Çapkını'nındaki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le anılıyor. Dizi başladığı günden bu yana Mert Ramazan Demir'le çok yakıştırılan Afra Saraçoğlu'nun, eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'yla aynı evde görüntülenmişti Tüm bu yaşananların ardından Afra Saraçoğlu cephesinden bomba bir haber geldi. Afra Saraçoğlu 'ev'lendi.
17.01.2023 09:22 - Son Güncelleme: 17.01.2023 09:24
Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle izleyici karşısına çıkan Afra Saraçoğlu, 2018 yılında meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak bu aşk geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Sonrasında da eski aşıkların aynı evde yaşadığı iddia edilmişti. Afra Saraçoğlu cephesinden yeni haberler var.
Mert Yazıcıoğlu'nun 4 yıldır birlikte olduğu Afra Saraçoğlu ile ayrılarak rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşamaya başladığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.
Yazıcıoğlu, yaşanan tartışmanın ardından bir hafta önce ilişkisine nokta koyarak, Afra Saraçoğlu'ndan ayrıldı ve Uskumruköy'de birlikte yaşadıkları evi terk etti.