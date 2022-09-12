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Haberler Magazin Merve Boluğur ile nişanlısı Mert Aydın'ın nikah tarihi belli oldu jet hızıyla evleniyorlar! 'Kocacığım' derken gerçekten kocası oluyor...

Merve Boluğur ile nişanlısı Mert Aydın'ın nikah tarihi belli oldu jet hızıyla evleniyorlar! 'Kocacığım' derken gerçekten kocası oluyor...

Merve Boluğur ile nişanlısı Mert Aydın'ın nikah tarihi belli oldu jet hızıyla evleniyorlar! 'Kocacığım' 'kocacığım' derken Mert Aydın, Merve Boluğur'un gerçekten kocası oluyor... Murat Dalkılıç ile 2 yıl süren evliliğinin ardından kısa bir süredir aşk yaşadığı Mert Aydın'dan evlilik teklifi alan ve ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Merve Boluğur'dan müjdeli haber geldi. İşte çiftin nikah tarihi...

12.09.2022 16:17 - Son Güncelleme: 12.09.2022 16:46
Merve Boluğur ile nişanlısı Mert Aydın’ın nikah tarihi belli oldu jet hızıyla evleniyorlar! ’Kocacığım’ derken gerçekten kocası oluyor...

JET HIZIYLA EVLENİYORLAR!

Merve Boluğur ile nişanlısı Mert Aydın'ın nikah tarihi belli oldu!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Merve Boluğur ile nişanlısı Mert Aydın’ın nikah tarihi belli oldu jet hızıyla evleniyorlar! ’Kocacığım’ derken gerçekten kocası oluyor...

2015 yılında şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlenen ve 2017 yılında da anlaşmalı olarak boşanan ünlü oyuncu, ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Merve Boluğur ile nişanlısı Mert Aydın’ın nikah tarihi belli oldu jet hızıyla evleniyorlar! ’Kocacığım’ derken gerçekten kocası oluyor...

Merve Boluğur, yaklaşık iki aydır aşk yaşadığı DJ sevgilisi Mert Aydın (35) ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

MERVE BOLUĞUR EVLİLİK TEKLİFİ ALDI - VİDEO

Merve Boluğur ile nişanlısı Mert Aydın’ın nikah tarihi belli oldu jet hızıyla evleniyorlar! ’Kocacığım’ derken gerçekten kocası oluyor...

"20 GÜNDE NİKAH MASASINA..."

Çiftin evliliği sosyal medyada gündem olurken bir paylaşım da Demet Akalın'dan gelmişti. Ünlü popçu Demet Akalın, Twitter hesabından attığı bir Tweet'le adından söz ettirdi.

Merve Boluğur ile nişanlısı Mert Aydın’ın nikah tarihi belli oldu jet hızıyla evleniyorlar! ’Kocacığım’ derken gerçekten kocası oluyor...

"ŞAPKA ÇIKARILIR"

Demet Akalın, "20 günde nikah masasına oturtan kıza da şapka çıkarılır, vay be. Helal" paylaşımını yaparken tweet, Merve Boluğur'a gönderme olarak yorumlandı. Akalın'a, bir takipçisinden "20 günde tanıdığı birisiyle evlilik gibi önemli bir kararı verenin bence aklından şüphe etmek gerek. Asıl yıllarca evli olup birbirini hiç aldatmayan, bunu isteyerek böyle davranan kişilere şapka çıkarılır bence!" şeklinde cevap geldi. Demet Akalın, "Olsun ettirdi ya." ifadelerini kullanarak cevap verdi.

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