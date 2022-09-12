Merve Boluğur ile nişanlısı Mert Aydın'ın nikah tarihi belli oldu jet hızıyla evleniyorlar! 'Kocacığım' derken gerçekten kocası oluyor...
Merve Boluğur ile nişanlısı Mert Aydın'ın nikah tarihi belli oldu jet hızıyla evleniyorlar! 'Kocacığım' 'kocacığım' derken Mert Aydın, Merve Boluğur'un gerçekten kocası oluyor... Murat Dalkılıç ile 2 yıl süren evliliğinin ardından kısa bir süredir aşk yaşadığı Mert Aydın'dan evlilik teklifi alan ve ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Merve Boluğur'dan müjdeli haber geldi. İşte çiftin nikah tarihi...
2015 yılında şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlenen ve 2017 yılında da anlaşmalı olarak boşanan ünlü oyuncu, ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.
Merve Boluğur, yaklaşık iki aydır aşk yaşadığı DJ sevgilisi Mert Aydın (35) ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.
MERVE BOLUĞUR EVLİLİK TEKLİFİ ALDI - VİDEO
"ŞAPKA ÇIKARILIR"
Demet Akalın, "20 günde nikah masasına oturtan kıza da şapka çıkarılır, vay be. Helal" paylaşımını yaparken tweet, Merve Boluğur'a gönderme olarak yorumlandı. Akalın'a, bir takipçisinden "20 günde tanıdığı birisiyle evlilik gibi önemli bir kararı verenin bence aklından şüphe etmek gerek. Asıl yıllarca evli olup birbirini hiç aldatmayan, bunu isteyerek böyle davranan kişilere şapka çıkarılır bence!" şeklinde cevap geldi. Demet Akalın, "Olsun ettirdi ya." ifadelerini kullanarak cevap verdi.