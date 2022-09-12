Hababam Sınıfı'nın çalışkan Ahmet'i, Neşeli Günler'in damat Uğur'u... Yeşilçam yakışıklısı Ahmet Sezerel'in son halini gören tanıyamıyor
Hababam Sınıfı'nın 'çalışkan' Ahmet'i, Neşeli Günler'in 'damat' Uğur'u olarak hafızalara kazındı. Yeşilçam oyuncusu Ahmet Sezerel'in son halini gören tanıyamıyor. Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın en önemli yapımlarında Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Adile Naşit gibi efsane isimlerle rol paylaşan Ahmet Sezerel'in yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı. İşte Yeşilçam'ın yakışıklı ismi Ahmet Sezere'in son hali...
YEŞİLÇAM'IN MASUM YÜZLÜ YAKIŞIKLISI AHMET SEZEREL ŞİMDİ NE YAPIYOR?
Hababam Sınıfı'nın çalışkan Ahmet'i, Neşeli Günler'in damat Uğur'u... Yeşilçam yakışıklısı Ahmet Sezerel'in son halini gören tanıyamıyor!
Türk sinemasında hafızamızda yer eden ne kadar film varsa ya oyuncu ya yönetmen ya yapımcı olarak yer almışsınız. Aynı zamanda 'Hababam Sınıfı'nın ilk ve tek mezunusunuz…
Evet; diplomamın haklı gurunu yaşıyorum. (Gülüyor) Her şey tiyatroya adım atışımla başladı. Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda başladım oyunculuğa. Sonra Metin Erksan'ın yazıp yönettiği 'Kadın Hamlet'te Ofelya'yı oynadım. Ardından Şerif Gören'in filmi 'Darbe'de oynadım. Sonra zaten Arzu Film dönemi başlıyor… Arzu Film'de bir aile gibiydik. Ertem (Eğilmez) Abi'nin evinde toplanılırdı. Gırgır şamata… Hem işimizi yapar hem deli gibi eğlenirdik. Tabii o zaman her şey çok başkaydı. Çalışma disiplini de farklıydı.
Nasıldı?
Özellikle Arzu Film ekibinde her şey başka türlü ilerlerdi. Mesela önce tretman yazılırdı. Diyaloglar sette yazılırdı. Şimdiki gibi önce senaryoyu birinin tamamen yazıp bitirmesi diye bir şey yoktu. Yavuz Turgul, Sadık Şengil, Halit Akçatepe diyalogları yazardı. Ertem Abi'nin meşhur bir öğlen uykusu vardı. Uykusundan uyanır, yazılanlara bakardı. Beğenirse çekerdi, beğenmezse yırtar atardı.