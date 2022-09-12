Hadise ile Mehmet Dinçerler'in aile tartışmasına Seren Serengil de dahil oldu işte olay sözler: "Hiçbir koca yapışık beden kabul etmez"

HADİSE'YE YÜKLENDİ

Mehmet Dinçerler'in parmağında alyansının olmamasına, Hadise'nin de yüzük takmayıp konserinde ağlamasına dikkat çeken 'Söylemezsem Olmaz' sunucuları ünlü şarkıcıya yüklendi. Arkadaş olan sanatçıların dans sırasındaki yakın temasının ABD gibi ülkelerde garip karşılanmadığını dile getiren Seren Serengil, bunun şovun bir parçası olduğunu belirtip "Orada arkadaşça bir temas var" dedi.