Hadise ile Mehmet Dinçerler'in aile tartışmasına Seren Serengil de dahil oldu işte olay sözler: "Hiçbir koca yapışık beden kabul etmez"
Hadise ile Mehmet Dinçerler'in aile tartışmasına Seren Serengil de dahil oldu. Son bir haftadır boşanma iddiaları ile gündeme gelen Hadise ile Mehmet Dinçerler hakkında yorum yapan Seren Serengil ile Bircan Bali, açıklamaları ile gündeme bomba gibi düştü. "Hiçbir koca yapışık bedende dans habul etmez" diyen Seren'in açıklamasının ardından Bircan da, "Bu çocuk sana dostça sarılıyor. Bunu da görüyoruz, yanlış anlama." dedi. İşte detaylar...
"HİÇBİR KOCA YAPIŞIK BEDEN KABUL ETMEZ"
Hadise ile Mehmet Dinçerler'in aile tartışmasına Seren Serengil de dahil oldu, işte olay sözler...
Hadise ve Mehmet Dinçerler evliliğindeki kriz magazin gündemine oturdu. Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto, 'Söylemezsem Olmaz' programında konuyu masaya yatırdı.
HADİSE'YE YÜKLENDİ
Mehmet Dinçerler'in parmağında alyansının olmamasına, Hadise'nin de yüzük takmayıp konserinde ağlamasına dikkat çeken 'Söylemezsem Olmaz' sunucuları ünlü şarkıcıya yüklendi. Arkadaş olan sanatçıların dans sırasındaki yakın temasının ABD gibi ülkelerde garip karşılanmadığını dile getiren Seren Serengil, bunun şovun bir parçası olduğunu belirtip "Orada arkadaşça bir temas var" dedi.
"MUHAFAZAKAR BİR AİLEYE GELİN GİTTİ BU TEMAS FAZLA!"
Seren Serengil bu sözünün ardından "Hadise, muhafazakar bir aileye gelin gitti. Bu temas fazla." diyerek Hadise'yi sert bir dille eleştirdi:
"Muhafazakar veya değil hiç kimsenin kocası karısıyla yapışık bedende dans etmesini kabul etmez!"
BİRCAN BALİ'DEN ÇARPICI SÖZLER: "BİR İLİŞKİYE MİMLİ BAŞLADIYSAN…"
Seren Serengil'e hak veren Bircan Bali ise Hadise Mehmet Dinçerler evliliğine dair "Bir ilişkiye mimli başladıysan maalesef daha dikkat etmen lazım. Kredin kalmayabilir." dedi. İmdat şarkısını seslendiren Hadise ve Murda'nın sahne dansına tekrar değinen Seren Serengil, "Bu çocuk sana dostça sarılıyor. Bunu da görüyoruz. Bunu yanlış anlama." diyerek ünlü şarkıcıya seslendi.