'Güzelimin ilk günü hayırlı olsun' Meğer 1 yıldır birliktelermiş! Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisi Doya Doya Moda'dan çıktı!
Kanal D ekranlarında yayınlanan ekranların en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar'da canlandırdığı Metin karakteri ile yıldızı parlayan Furkan Göksel'in sevgilisine bakın! Doya Doya Moda yarışmasına katılan Kader Korkmaz güzelliği ile dikkat çekerken, onu destekleyen sevgilisi Furkan Göksel sosyal medya hesabından aşk dolu paylaşım yaptı. 'Güzelimin ilk günü hayır olsun' notu ile birici kız arkadaşının arkadasında olduğunu belirten yakışıklı oyuncu, ayrıca birlikte çekildikleri fotoğraflarıyla çok konuşuldu. İşte o paylaşımlar....
'Arka Sokaklar' 17'nci sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken, dizinin oyuncuları da özel hayatlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Dizi ile tanıdığımız Furkan Göksel oynadığı çocuk karakteriyle hayatımıza girmişti. Hüsnü Çoban'ın oğulları büyüdü de aşk hayatlarındaki hareketliliklerle magazin dünyasını sallıyor.
31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayımlanmaya başlayan ve 2022 yılına kadar ilgi ile izlenen fenomen dizi Arka Sokaklar yeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Yayın tarihi açıklanmadı ancak dizinin önümüzdeki haftalarda yayınlanmaya başlanması bekleniyor.
Dizide Hüsnü Komiser'in oğlu Metin'e hayat veren ünlü oyuncu Furkan Göksel, son dönemlerde oyunculuğu kadar aşk hayatıyla adından söz ettiriyor.
Furkan Göksel, bir süredir Kader Bozkurt ile aşk yaşıyor. 12 yaşında rol almaya başladığı Arka Sokaklar dizisiyle ünlenen Göksel, özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan bir isimdi.