Cicim ayları bitti! Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in kavga etmedikleri gün yok! Lopez'in sinirlerini fena halde bozdu
18 yıl aradan sonra sürpriz haberi gözyaşları içinde veren JLO, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor... Jennifer Lopez ve Ben Affleck geçtiğimiz günlerde, Las Vegas'ta sürpriz bir şekilde evlendi. 'Tam istedikleri' gibi bir evlilik yaptıklarını açıklayan Lopez'in mutluluğu kısa sürdü. Dış basında yer alan iddialara göre Ben Affleck ve Jennifer Lopez çifti, balayının ardından tartışmadıkları gün yok. İşte detaylar...
03.10.2022 16:29 - Son Güncelleme: 03.10.2022 16:29
2002 yılında nişanlanmalarından iki yıl sonra ayrılık kararı alan Lopez ve Affleck çifti, yıllar sonra tekrar bir araya gelmiş ve o yıl 78'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'ninde samimi pozlar vererek resmen dünyaya tekrar bir arada olduklarını duyurmuşlardı.
Üç başarısız evliliği arkasında bırakan 53 yaşındaki ünlü şarkıcı, sonunda 'ruh ikizini' bulduğunu söyleyerek Ben Affleck için 'sonsuza kadar birlikte olacağım kişi' de demişti.