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Haberler Magazin Güldür Güldür’ün Mehtap’ı bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte ‘İspanyol damarım tuttu’ diyen Meltem Yılmazkaya'nın memleketi…

Güldür Güldür’ün Mehtap’ı bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte ‘İspanyol damarım tuttu’ diyen Meltem Yılmazkaya'nın memleketi…

Güldür Güldür'ün Mehtap'ı bakın aslen nereliymiş! Meltem Yılmazkaya, Alper Kul, Ali Sunal, Açelya Topaloğlu gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Mehtap karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu. Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da çok konuşulan Yılmazkaya, son yayınladığı fotoğrafla yine adından söz ettirdi. Omuz dekolteli pozuna 'İspanyol damarım tuttu' notunu ekleyen Yılmazkaya'nın memleketi de merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun aslen nereli olduğunu duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Meltem Yılmzkaya'nın memleketi...

04.01.2022 22:36 - Son Güncelleme: 04.01.2022 22:40
Güldür Güldür’ün Mehtap’ı bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte ‘İspanyol damarım tuttu’ diyen Meltem Yılmazkaya’nın memleketi…

Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Mehtap karakterini canlandıran ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya, omuz dekolteli bir pozunu Instagram sayfasında yayınladı.

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Güldür Güldür’ün Mehtap’ı bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte ‘İspanyol damarım tuttu’ diyen Meltem Yılmazkaya’nın memleketi…

Paylaşımının Vicente Rey'in bir parçasını ekleyen oyuncu, "İspanyol damarımın tuttuğu bir akşam, galiba özlemeye başladım" ifadelerini kullandı.

Güldür Güldür’ün Mehtap’ı bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte ‘İspanyol damarım tuttu’ diyen Meltem Yılmazkaya’nın memleketi…

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Yılmazkaya güzelliğiyle dikkat çekerken oyuncunun memleketi merak konusu oldu.

Güldür Güldür’ün Mehtap’ı bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte ‘İspanyol damarım tuttu’ diyen Meltem Yılmazkaya’nın memleketi…

Sosyal medya kullanıcıları, "Meltem Yılmakaya aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Güldür Güldür’ün Mehtap’ı bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte ‘İspanyol damarım tuttu’ diyen Meltem Yılmazkaya’nın memleketi…

İşte başta Meltem Yılmazkaya olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

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