Merve Boluğur gelinliğiyle ortaya çıktı! Mert Aydın'la düğününe saatler kala ilk poz geldi yetmedi bomba hamle geldi "Gelin pek sabırsız"
Merve Boluğur gelinliğiyle ortaya çıktı! Mert Aydın'la düğününe saatler kala ilk poz geldi, yetmedi soyadını da değiştirdi. Merve Boluğur'un Instagram'ını görenler, "Merve sabırsız" yorumları yaptı. Murat Dalkılıç ile 2 yıl süren evliliğinin ardından kısa bir süredir aşk yaşadığı Mert Aydın'dan evlilik teklifi alan ve bugün nikah masasına oturmaya hazırlanan Merve Boluğur'un gelinlik tercihi dikkat çekti. Hazırlık sürecinde anbean paylaşım yapan Merve Boluğur'un nikah öncesi soyadını değiştirerek Aydın yapması ise herkesi şaşkına çevirdi.
02.10.2022 16:22 - Son Güncelleme: 02.10.2022 16:41
"GELİN MERVE PEK BİR SABIRSIZ"
Merve Boluğur gelinliğiyle ortaya çıktı! Mert Aydın'la düğününe saatler kala ilk poz geldi yetmedi soyadını da değiştirdi.
Merve Boluğur, yaklaşık iki aydır aşk yaşadığı DJ sevgilisi Mert Aydın (35) ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.
MERVE BOLUĞUR EVLİLİK TEKLİFİ ALDI - VİDEO
Düğün hazırlıkları devam ederken Merve Boluğur'un Instagram'da soyadını değiştirmesi gündeme bomba gibi düştü.