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Haberler Magazin Hadise'den Mehmet Dinçerler'e olay gönderme! Boşanma nedeni ortaya çıkmıştı bombaları patlattı! Önce Murda'ya seslendi sonra: "Başta hep..."

Hadise'den Mehmet Dinçerler'e olay gönderme! Boşanma nedeni ortaya çıkmıştı bombaları patlattı! Önce Murda'ya seslendi sonra: "Başta hep..."

Hadise'den Mehmet Dinçerler'e olay gönderme! Boşanma nedeni ortaya çıkmıştı bombaları peş peşe konserde patlattı! Önce Murda'ya seslenen Hadise, 'Hay Hay' şarkısını seslendirirken yaptığı göndermeyle gündeme bomba gibi düştü. 30 Eylül 2022 Cuma günü Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde tek celsede biten 4.5 aylık evliliğin ardından Hadise ilk konserinde dikkat çeken anlara imza attı.

02.10.2022 17:02 - Son Güncelleme: 02.10.2022 17:16
Hadise’den Mehmet Dinçerler’e olay gönderme! Boşanma nedeni ortaya çıkmıştı bombaları patlattı! Önce Murda’ya seslendi sonra: Başta hep...

Hadise'den Mehmet Dinçerler'e olay gönderme! Boşanma nedeni ortaya çıkmıştı bombaları patlattı! Önce Murda'ya seslendi sonra şarkısında yaptığı hareketlerle gündeme bomba gibi düştü.

HADİSE'DEN MEHMET DİNÇERLER'E OLAY GÖNDERME! - VİDEO

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Hadise’den Mehmet Dinçerler’e olay gönderme! Boşanma nedeni ortaya çıkmıştı bombaları patlattı! Önce Murda’ya seslendi sonra: Başta hep...

KISKANÇLIK, PSİKOLOJİK BASKI…


Geçtiğimiz nisan ayında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen törenle sessiz sedasız evlenen Hadise-Mehmet Dinçerler çiftinin, bir süredir ayrı ayrı görüntülenmesi dikkatlerden kaçmamıştı. Aşkları 4.5 ay gibi kısa bir sürede sona eren ikiliden Hadise, 14 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde boşanma davası açmıştı.

MEHMET DİNÇERLER'DEN BOŞANAN HADİSE KIVIRDI SOSYAL MEDYA YIKILDI - VİDEO

Hadise’den Mehmet Dinçerler’e olay gönderme! Boşanma nedeni ortaya çıkmıştı bombaları patlattı! Önce Murda’ya seslendi sonra: Başta hep...

TEK CELSEDE BİTTİ!

"Sanat hayatımla ilgili Mehmet Dinçerler'den baskı görüyorum" iddiasına bulunan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma davası 30 Eylül 2022 Cuma günü saat 16:00'da görüldü. Duruşmaya iki taraf da katılmadı.

Hadise’den Mehmet Dinçerler’e olay gönderme! Boşanma nedeni ortaya çıkmıştı bombaları patlattı! Önce Murda’ya seslendi sonra: Başta hep...

HADİSE'NİN AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA

Gündemden düşmeyen boşanma davasında bugün büyük gündü. Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin çekişmeli boşanma davası saat 16.15'te Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde başladı. Duruşmaya ünlü şarkıcı ve iş insanı katılmadı, taraf avukatlarıysa mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada sonu mahkeme ünlü çiftin tek celsede boşanmasına hükmetti.

Hadise’den Mehmet Dinçerler’e olay gönderme! Boşanma nedeni ortaya çıkmıştı bombaları patlattı! Önce Murda’ya seslendi sonra: Başta hep...

YÜKLÜ MİKTARDA BORÇ VERMİŞ!

Son olarak Posta'nın haberine göre; Hadise düğünde kendisine takılan takıları evliliği sırasında Mehmet Dinçerler'e borç olarak verdiği yüklü miktardaki paranın yerine saydı.

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