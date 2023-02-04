Merve Boluğur eski eşi Murat Dalkılıç hakkında bir konuştu pir konuştu: "Ben kaçan kuçan biri değilim..." Barıştıkları iddia edilmişti
Son günlerin en çok konuşulan ismi hiç kuşkusuz Merve Boluğur... Sosyal medya paylaşımları, DJ Mert Aydın'la 53 günlük evliliği, boşanma sonrası Aydın'la defalarca samimi bir şekilde görüntülenmesi derken Boluğur gündemdeki yerini korumayı başarıyor. Geçtiğimiz günlerde eski eşi Murat Dalkılıç'ın, Boluğur'un evinin sokağında görüntülendiği iddiası bir anda magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Günler sonra Boluğur'dan iddialara yanı geldi.
Oyuncu Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç, 2015 yılında dünyaevine girdi. Evliliklerini 2017 yılında sonlandıran ikili, hayatlarına devam etti. Boluğur, geçtiğimiz yıl da DJ Mert Aydın ile evlendikten kısa bir süre sonra boşandı.
Kısa süren ikinci evliliği ile gündem konusu olan Boluğur ile Murat Dalkılıç'ın yeniden yakınlaştığı iddia edildi. Merve Boluğur geçtiğimiz günlerde Bebek'teki bir mekanda görüntülendi.
"YENİ ŞARKI GELMEYECEK"
Yeni projelerinden bahseden oyuncu, "Yeni bir sinema filmim olacak. Şimdi sürpriz, adını vermek istemiyorum. Yeni bir şarkı gelmeyecek. Önceliğim sinema filmi olacak. Reklamlarım gayet iyi gidiyor. Sosyal medya fenomenliğim iyi gidiyor. Bir de televizyon programı yapmak istiyorum" açıklamasını yaptı.
Boluğur, Mabel Matiz ve Mert Demir'in 'Antidepresan' şarkısını seslendirmesinin ardından birçok ismin aynı parçayı yorumlaması hakkında da konuştu.
Tabii ki icra eden kişi en iyi söyleyen kişidir. Bestesi çok iyi şarkının. Beni ve Türkiye'yi vurdu adeta şarkı. Her açıdan iyi bir iş bence. Herkese hitap ediyor. Ben yaşanmışlıklarımı anlatan bir şarkı yazdım ama önceliğim sinema. Oyunculuğu özlemişim. Arkadaşlarım da gaza getirdi beni.
"İŞ KONUŞMAK İSTİYORUM"
Basın mensuplarının "Murat Dalkılıç ile barıştığınız haberleri çıktı. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna 35 yaşındaki güzel, "Ben iş konuşmak istiyorum. Birazcık iş sorun. Öyle konuşalım" karşılığını verdi.