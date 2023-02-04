Merve Boluğur eski eşi Murat Dalkılıç hakkında bir konuştu pir konuştu: "Ben kaçan kuçan biri değilim..." Barıştıkları iddia edilmişti

Boluğur, Mabel Matiz ve Mert Demir'in 'Antidepresan' şarkısını seslendirmesinin ardından birçok ismin aynı parçayı yorumlaması hakkında da konuştu.

Tabii ki icra eden kişi en iyi söyleyen kişidir. Bestesi çok iyi şarkının. Beni ve Türkiye'yi vurdu adeta şarkı. Her açıdan iyi bir iş bence. Herkese hitap ediyor. Ben yaşanmışlıklarımı anlatan bir şarkı yazdım ama önceliğim sinema. Oyunculuğu özlemişim. Arkadaşlarım da gaza getirdi beni.