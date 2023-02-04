Mert Ramazan Demir'in sevgilisinin Afra Saraçoğlu değil o isim olduğu iddia edilmişti! Yıkım yıkım yıkılan hayranlara haber geldi meğer...
Yalı Çapkını dizisi başladığı günden bu yana birbirlerine çok yakıştırılan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir hakkında neredeyse her gün yeni bir haber çıkıyor. Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun ayrılığı sonrası aşk dedikodularının daha daha yüksek sesle dile getirildiği Afra ile Mert Ramazan cephesinden şoke eden bir haber gelmişti geçtiğimiz günlerde. Mert Ramazan Demir'in bambaşka bir isimle sevgili olduğu haberi hayranları yıkmıştı. Ancak işin aslı ortaya çıktı. İşte haberin detayları.
"Benim aldığım duyumlara göre, Mert Yazıcıoğlu'nun sette arkadaşları. Teknik ekipten ve set ekibinden. Afra ile Mert Ramazan Demir'in yakınlaşmaları var mı yok mu diye. Takip ediyorlar. Evet bunlar sevgililer. Bunu söyleyeyim ben size, aşk başladı arkadaşlar. Mert Yazıcıoğlu bunu öğrenince, telefonda tartışıyorlar. Afra Saraçoğlu da siliyor. Ancak Mert Yazıcıoğlu, Afra'nın sildiğini öğrenince kendisi de her şeyi sildi. Ve dikkatinizi çekiyorum. Mert Ramazan iyi arkadaşım demişti ama Yazıcıoğlu profilinde, Demir'ile olan tek tük paylaşımları da sildi. Çünkü onların aşk yaşadıklarını öğrendi. Aşk başladı, söylüyoruz."
Sonrasında Didem Delen'in iddiasına göre; Mert Ramazan Demir, bir dönem Batuhan Karacakaya'yla yaşadığı aşkla adını duyuran Ayşe Aslanpay'la bir birliktelik yaşadığı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü.