Merve Boluğur durdu durdu fena patladı 'yettiniz senelerdir bu insanlar üzerime geliyor' Boşanacağını açıklayan Merve şimdi de...
Mert Aydın'la yaşadığı ilişkiyi nikah masasına taşıyan Merve Boluğur geçtiğimiz günlerde boşanacağını açıklayarak herkesi şaşırtmıştı. Evliliği sadece 40 gün süren Merve Boluğur eşiyle olan fotoğraflarını ve eşinin soyadını Instagram profilinden kaldırmış ama gelinlili pozlarını kaldırmaya kıyamamıştı. Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla isyan etti. İşte detaylar...
23.11.2022 13:26 - Son Güncelleme: 23.11.2022 13:26
Acemi Cadı dizisindeki rolüyle tanınan ve sonrasında oyunculuğu bırakarak şarkıcılığa yönelen Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor.
"SENELERDİR ÜSTÜME GELİYORSUNUZ, YETTİNİZ"
Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı açıklamada akıl sağlığı ve eski eşiyle ilgili yapılan yorumlara sitem eden ünlü isim, "Sosyal medyada hakkımda yapılan akıl sağlığı yorumlarıyla taciz, kadına şiddet, kendi mutsuzluğunu kusan klavye delikanlılarını bundan sonra mahkemeye vereceğim bilginize...