Vav TV İzle
Haberler Magazin Merve Boluğur durdu durdu fena patladı 'yettiniz senelerdir bu insanlar üzerime geliyor' Boşanacağını açıklayan Merve şimdi de...

Merve Boluğur durdu durdu fena patladı 'yettiniz senelerdir bu insanlar üzerime geliyor' Boşanacağını açıklayan Merve şimdi de...

Mert Aydın'la yaşadığı ilişkiyi nikah masasına taşıyan Merve Boluğur geçtiğimiz günlerde boşanacağını açıklayarak herkesi şaşırtmıştı. Evliliği sadece 40 gün süren Merve Boluğur eşiyle olan fotoğraflarını ve eşinin soyadını Instagram profilinden kaldırmış ama gelinlili pozlarını kaldırmaya kıyamamıştı. Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla isyan etti. İşte detaylar...

23.11.2022 13:26 - Son Güncelleme: 23.11.2022 13:26
Merve Boluğur durdu durdu fena patladı ’yettiniz senelerdir bu insanlar üzerime geliyor’ Boşanacağını açıklayan Merve şimdi de...

Acemi Cadı dizisindeki rolüyle tanınan ve sonrasında oyunculuğu bırakarak şarkıcılığa yönelen Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Merve Boluğur durdu durdu fena patladı ’yettiniz senelerdir bu insanlar üzerime geliyor’ Boşanacağını açıklayan Merve şimdi de...

2 Ekim'de nikah masasına oturduğu DJ Mert Aydın ile boşanma kararı alan Boluğur, akıl sağlığıyla ilgili yapılan yorumlara tepki gösterdi.

Merve Boluğur durdu durdu fena patladı ’yettiniz senelerdir bu insanlar üzerime geliyor’ Boşanacağını açıklayan Merve şimdi de...

"SENELERDİR ÜSTÜME GELİYORSUNUZ, YETTİNİZ"

Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı açıklamada akıl sağlığı ve eski eşiyle ilgili yapılan yorumlara sitem eden ünlü isim, "Sosyal medyada hakkımda yapılan akıl sağlığı yorumlarıyla taciz, kadına şiddet, kendi mutsuzluğunu kusan klavye delikanlılarını bundan sonra mahkemeye vereceğim bilginize...

Merve Boluğur durdu durdu fena patladı ’yettiniz senelerdir bu insanlar üzerime geliyor’ Boşanacağını açıklayan Merve şimdi de...

Keza eski eş muhabbeti yapan büyük köşe yazarı magazincileri de... Senelerdir bu insanlar üstüme geliyor, yettiniz... Ahlakınızla iş yapın" ded

Merve Boluğur durdu durdu fena patladı ’yettiniz senelerdir bu insanlar üzerime geliyor’ Boşanacağını açıklayan Merve şimdi de...

HIZLI BAŞLAYAN AŞK AYNI HIZLA BİTTİ

Tarihler 31 Temmuz 2022 'yi gösterdiğinde Boluğur- Aydın çifti ilk kez Bodrum'daki aşk tatilinde görüntülendi.

SON DAKİKA