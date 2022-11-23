Merve Boluğur durdu durdu fena patladı ’yettiniz senelerdir bu insanlar üzerime geliyor’ Boşanacağını açıklayan Merve şimdi de...

"SENELERDİR ÜSTÜME GELİYORSUNUZ, YETTİNİZ"

Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı açıklamada akıl sağlığı ve eski eşiyle ilgili yapılan yorumlara sitem eden ünlü isim, "Sosyal medyada hakkımda yapılan akıl sağlığı yorumlarıyla taciz, kadına şiddet, kendi mutsuzluğunu kusan klavye delikanlılarını bundan sonra mahkemeye vereceğim bilginize...