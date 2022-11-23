Hande Erçel'e Kerem Bürsin soruldu 'başka gerek yok varsa başka bir şey konuşalım' dedi! Hande'den kaçamak cevaplar
Bir mekanda hayranları tarafından görüntülenmiş, ikiliden Bürsin kapüşonuyla yüzünü gizlemiş , Erçel ise kahve alır almaz araca dönmüştü. İlişkilerine bir şans daha verdikleri konuşulan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den sonrasında herhangi bir ses soluk çıkmamıştı. Erçel önceki akşam oyuncu arkadaşı Bige Önal ile bir mekanda görüntülendi. Doğan Savaş'ın haberine göre; kendisine yöneltilen sorulara bakın yanıt verdi.
23.11.2022 14:22 - Son Güncelleme: 23.11.2022 14:24
Bir süredir adı aşk dedikodularından eksik olmayan Hande Erçel bir mekanda Aras Bulut İynemli'nin oyuncu sevgilisi Bige Önal ile gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; Yakın arkadaşı Bige Önal ile görüntülenen Hande Erçel, yeni projesiyle ilgili konuşma aşamasında olunduğunu belirtti.
NELER OLMUŞTU?
'Sen Çal Kapımı' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan oyuncu Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Maldivler'de ilişkilerini ele vermişti. Birliktelikleri 2021 yılında belgelenen ikili, geçtiğimiz mart ayında da ayrılmıştı.