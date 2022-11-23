Yeşilçam'ın Afrodit'i yine bildiğiniz gibi 'ben bir kraliçeyim asla yaşlanmıyorum' Hakkında dava açılan Banu Alkan taviz vermiyor
'Afrodit' lakaplı Banu Alkan, kendisinden 20 yaş küçük iş insanı Kemal Yıldız ile yeni bir aşka yelken açmış ve evlilik haberleriyle gündem olmuştu. Attığı her adımla yıllarca adından söz ettiren ünlü şarkıcı ve oyuncu Alkan, bu kez bambaşka bir olayla gündeme geldi. Evlilik hazırlığı yapan Alkan'ın seslendirdiği 'Beyaz Orkide' isimli şarkı nedeniyle derde girdiği ve 5 yıla kadar hapsi istendiği ortaya çıktı. Banu Alkan, önceki gün bir güzellik merkezindeki bakım ürününü tanıtmak için kamera karşısına geçti ve tabi ki çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Banu Alkan'ın seslendirdiği 'Beyaz Orkide' isimli şarkının nakaratındaki sesin kendisine ait olduğunu söyleyen Nicole Peachey (Nicole Rona), geçtiğimiz günlerde ünlü sanatçıdan şikayetçi oldu.
Ancak bu kaydın izni dışında üzerine okuma yapılarak Banu Alkan tarafından 'Beyaz Orkide' ismindeki şarkı ile piyasaya sürüldüğünü iddia etti.
"KENDİ SESİYMİŞ GİBİ PLAYBACK YAPTI"
Peachey'in avukatı İlyas Geyik, savcılığa verdiği dilekçede, "Kamuoyunca 'Afrodit' lakabıyla, sinemada ise Banu Alkan ismiyle bilinen maruf sanatçı kanserlerde, televizyon kanallarında ve özel gecelerde söylediği eserde nakarat ve özel okuma kısmı müvekkilime ait sesi izinsiz olarak kullanarak kendi sesiymiş gibi seslendirmekte ve playback yapmaktadır" ifadelerini kullandı.
BİLİRKİŞİ: SES BANU ALKAN'A AİT DEĞİL
Şikayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında ilk olarak söz konusu şarkı, müzik bilirkişisine gönderildi. Bilirkişiden gelen rapora göre Beyaz Orkide isimli şarkının, "Beyaz beyaz orkidem deli miyim sanki ben aşkından alev alev yanıyorum orkidem" sözlerinin geçtiği nakarat bölümünde sesin Banu Alkan'a ait olmadığı tespit edildi.