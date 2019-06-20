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Merve Boluğur dostu Yağmur Tanrısevsin'i affetmedi!

Merve Boluğur, eski eşi Murat Dalkılıç'ın yeni sevgilisi Hande Erçel ile samimi olmaya başlayan Yağmur Tanrısevsin'i sildi geçti. Yağmur Tanrısevsin ile Merve Boluğur yıllardır çok iyi iki arkadaş ve onun ötesinde dost olarak biliniyordu. Bir düğünde aynı karede bulunan Erçel ve Tanrısevsin'in şu sıralar birlikte tatile çıkmasının üzerine Merve Boluğur'dan hamle gecikmedi. Merve Boluğur, eski eşi Murat Dalkılıç'ın sevgilisiyle yakınlık kuran Yağmur Tanrısevsin'i takipten çıktı.

20.06.2019 16:28 - Son Güncelleme: 20.06.2019 16:54
Merve Boluğur dostu Yağmur Tanrısevsin'i affetmedi!

Merve Boluğur -Yağmur Tanrısevsin dostluğu bitti! Tanrısevsin'in, Murat Dalkılıç'ın yeni sevgilisi Hande Erçel ile aynı fotoğraf da yer alması eski dostları düşman etti. Merve Boluğur'un yakın arkadaşını takipten çıkardı.

Merve Boluğur dostu Yağmur Tanrısevsin'i affetmedi!

Popçu Murat Dalkılıç ile oyuncu Merve Boluğur 24 Ağustos 2015'te nikâh masasına oturmuştu. Çiftin 2'nci evlilik yıldönümlerini kutlamaya 1 hafta kala boşanma kararı aldığı ortaya çıkmıştı.

Merve Boluğur dostu Yağmur Tanrısevsin'i affetmedi!

Sosyal medya hesaplarından boşanacaklarını açıklayan popçu Murat Dalkılıç ile oyuncu Merve Boluğur'un iki yıl süren evlilikleri 2017'nin Eylül ayında sonlanmıştı.

Merve Boluğur dostu Yağmur Tanrısevsin'i affetmedi!

Yağmur Tanrısevsin ile Merve Boluğur yıllardır çok iyi iki arkadaş ve onun ötesinde dost olarak biliniyordu.

Merve Boluğur dostu Yağmur Tanrısevsin'i affetmedi!

Birlikte gezen, birlikte tatil yapan, birlikte eğlenen iki arkadaş artık görüşmüyor.

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