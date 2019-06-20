Merve Boluğur dostu Yağmur Tanrısevsin'i affetmedi!

Merve Boluğur, eski eşi Murat Dalkılıç'ın yeni sevgilisi Hande Erçel ile samimi olmaya başlayan Yağmur Tanrısevsin'i sildi geçti. Yağmur Tanrısevsin ile Merve Boluğur yıllardır çok iyi iki arkadaş ve onun ötesinde dost olarak biliniyordu. Bir düğünde aynı karede bulunan Erçel ve Tanrısevsin'in şu sıralar birlikte tatile çıkmasının üzerine Merve Boluğur'dan hamle gecikmedi. Merve Boluğur, eski eşi Murat Dalkılıç'ın sevgilisiyle yakınlık kuran Yağmur Tanrısevsin'i takipten çıktı.

20.06.2019 16:28 - Son Güncelleme: 20.06.2019 16:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





