Özcan Deniz ile Feyza Aktan çifti hakkında şok gerçek! Feyza Aktan'dan boşanma iddialarına...
Özcan Deniz ile Feyza Aktan çiftinin evliliklerinde bir süredir sorun olduğu iddiası kulislerde dolaşıyordu. Ünlü çift, 3 yıl önce aşk yaşamaya başlamış ve 1 yıl önce dünya evine girmişti. Kuzey adında bir oğulları olan Özcan Deniz ile Feyza Aktan çiftinden bugün üzücü haber geldi. Bir kanalda yayınlanan magazin programında netleşen boşanma iddialarının ardından çiftlerden Feyza Aktan, Instagram hesabından bulunduğu paylaşımla kafaları karıştırdı. Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın arasındaki yaş farkı ise hayranları tarafından merak konusu oldu...
İstanbullu Gelin dizisinin karizmatik oyuncusu Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın boşanma iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Özcan Deniz'in Babalar Günü paylaşımıyla alevlenen bu iddia, bir kanalda yayınlanan magazin programına göre netlik kazandı. Ancak Feyza Aktan'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı.
FEYZA AKTAN KAFALARI KARIŞTIRDI
Feyza Aktan ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.
Aktan, paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü ''Hayat arkadaşım… Aşık olduğum adam! Sen, benim ve oğlumuzun başına gelen en güzel şeysin... Yerim hep başının üzeri oldu, ne şanslıyım ki aşkı seninle deneyimledim. İyi ki bizimsin…''
'ELİMİZDEN ACIMADAN BUGÜNÜMÜZ ÇALINSA DA...'
Özcan Deniz'in Babalar Günü'nde Instastory'de oğluyla birlikte koyduğu fotoğrafın üzerine yazdığı mesaj gündem olmuştu.
''Sen yaşadığım her şeyin üzerindesin. Her şeye de değersin oğlum. Elimizden acımadan bugünümüz çalınsa da biliyorum tüm günler bizim. En yakın arkadaşım sana doğduğunda söz verdiğim gibi hep yanındayım. Babalar Günü'm kutlu oldu... '' şeklinde garip bir mesajdı bu.
Birden ''Özcan Deniz boşanıyor mu?'' söylentileri dolaşmaya başlamıştı.