Özcan Deniz ile Feyza Aktan çifti hakkında şok gerçek! Feyza Aktan'dan boşanma iddialarına...

'ELİMİZDEN ACIMADAN BUGÜNÜMÜZ ÇALINSA DA...'

Özcan Deniz'in Babalar Günü'nde Instastory'de oğluyla birlikte koyduğu fotoğrafın üzerine yazdığı mesaj gündem olmuştu.

''Sen yaşadığım her şeyin üzerindesin. Her şeye de değersin oğlum. Elimizden acımadan bugünümüz çalınsa da biliyorum tüm günler bizim. En yakın arkadaşım sana doğduğunda söz verdiğim gibi hep yanındayım. Babalar Günü'm kutlu oldu... '' şeklinde garip bir mesajdı bu.

Birden ''Özcan Deniz boşanıyor mu?'' söylentileri dolaşmaya başlamıştı.