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Merve Boluğur dişi joker olmaya çalışırken alay konusu oldu! Görenler şaşıp kaldı: Ne yapıyorsun abla? Gözünü seveyim...

Acemi Cadı, Küçük Sırlar, Kuzey Güney gibi dizilerde rol alan Merve Boluğur, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu. O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Boluğur, yayınladığı son pozlarla görenleri şaşkına çevirdi. İlginç makyajıyla kamera karşısına geçen Boluğur'un "Joker aramızda" notunu eklediği paylaşıma yorum yağdı. İşte o paylaşım...

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Giriş Tarihi 29 Ekim 2023, 13:02 Güncelleme 29 Ekim 2023, 13:07
Merve Boluğur dişi joker olmaya çalışırken alay konusu oldu! Görenler şaşıp kaldı: Ne yapıyorsun abla? Gözünü seveyim... 1

Acemi Cadı dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Merve Boluğur, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Merve Boluğur dişi joker olmaya çalışırken alay konusu oldu! Görenler şaşıp kaldı: Ne yapıyorsun abla? Gözünü seveyim... 2

İki evlilik yapan ünlü oyuncu, özellike Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşkla bir dönem magazin manşetlerini bolca süsledi.

Merve Boluğur dişi joker olmaya çalışırken alay konusu oldu! Görenler şaşıp kaldı: Ne yapıyorsun abla? Gözünü seveyim... 3

Boluğur, son dönemlerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

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