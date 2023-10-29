Merve Boluğur dişi joker olmaya çalışırken alay konusu oldu! Görenler şaşıp kaldı: Ne yapıyorsun abla? Gözünü seveyim...

Acemi Cadı, Küçük Sırlar, Kuzey Güney gibi dizilerde rol alan Merve Boluğur, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu. O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Boluğur, yayınladığı son pozlarla görenleri şaşkına çevirdi. İlginç makyajıyla kamera karşısına geçen Boluğur'un "Joker aramızda" notunu eklediği paylaşıma yorum yağdı. İşte o paylaşım...