Esra Bilgiç estetik harikası çıktı! Eski halini görenin gözleri fal taşı gibi açıldı: Doğal sanıyordum! Diriliş Ertuğrul’un yıldızı...

Diriliş Ertuğrul, Ramo gibi dizilerle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Esra Bilgiç'in estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi. Bilgiç'in eski hali sosyal medyada gündem olurken estetiksiz fotoğrafını görenler "Bambaşka biri olmuş", "Estetiksiz hali de çok güzelmiş" yorumlarında bulundu. İşte Esra Bilgiç'in estetiksiz hali...
Diriliş Ertuğrul ve Ramo dizileri ile yıldızı parlayan Esra Bilgiç, oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi.
Ancak ünlü oyuncunun sosyal medyada yayınlanan estetiksiz hali hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.
Doğal güzel sanılırken estetik harikası olduğu ortaya çıkan oyuncu, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.