Esra Bilgiç estetik harikası çıktı! Eski halini görenin gözleri fal taşı gibi açıldı: Doğal sanıyordum! Diriliş Ertuğrul’un yıldızı...

Diriliş Ertuğrul, Ramo gibi dizilerle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Esra Bilgiç'in estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi. Bilgiç'in eski hali sosyal medyada gündem olurken estetiksiz fotoğrafını görenler "Bambaşka biri olmuş", "Estetiksiz hali de çok güzelmiş" yorumlarında bulundu. İşte Esra Bilgiç'in estetiksiz hali...