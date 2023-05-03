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Haberler Magazin Merve Boluğur bu kez komple kestirdi "İşine bak kardeşim" Olay kadın Merve Boluğur bu işe kökünden çözüm getirdi

Merve Boluğur bu kez komple kestirdi "İşine bak kardeşim" Olay kadın Merve Boluğur bu işe kökünden çözüm getirdi

Merve Boluğur son paylaşımıyla kafaları karıştırdı. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur sosyal medya paylaşımıyla gündemde. Mert Aydın'la yaptığı 53 günlük evliliğin ardından, deprem faciası hakkında söyledikleriyle tepki çeken Merve Boluğur bu kez bambaşka bir paylaşımıyla gündemde. İmaj değişikliğine giden Merve Boluğur son halini "Kristen işine bak kardeşim" dedi ve paylaştı.

03.05.2023 15:24 - Son Güncelleme: 03.05.2023 15:59
Merve Boluğur bu kez komple kestirdi İşine bak kardeşim Olay kadın Merve Boluğur bu işe kökünden çözüm getirdi

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur'un son paylaşımı sosyal medyayı salladı.

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Merve Boluğur bu kez komple kestirdi İşine bak kardeşim Olay kadın Merve Boluğur bu işe kökünden çözüm getirdi

Çalkantılı aşk hayatı, ilginç söylemleri ve garip paylaşımlarıyla bir olay kadına dönüşmüştü.

Merve Boluğur bu kez komple kestirdi İşine bak kardeşim Olay kadın Merve Boluğur bu işe kökünden çözüm getirdi

Boluğur bu kez bir davette giydiği kıyafetiyle gündemde.

Merve Boluğur bu kez komple kestirdi İşine bak kardeşim Olay kadın Merve Boluğur bu işe kökünden çözüm getirdi

Merve Boluğur, transparan kıyafetiyle dillere düşmüştü.

Merve Boluğur bu kez komple kestirdi İşine bak kardeşim Olay kadın Merve Boluğur bu işe kökünden çözüm getirdi

Önceki gün bir davete katılan Merve Boluğur son olarak siyah transparan tercihiyle dikkat çekmişti. Sütyen yerine göğüs bandı kullanan oyuncuya yorum yağmıştı.

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