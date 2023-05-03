Merve Boluğur bu kez komple kestirdi "İşine bak kardeşim" Olay kadın Merve Boluğur bu işe kökünden çözüm getirdi
Merve Boluğur son paylaşımıyla kafaları karıştırdı. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur sosyal medya paylaşımıyla gündemde. Mert Aydın'la yaptığı 53 günlük evliliğin ardından, deprem faciası hakkında söyledikleriyle tepki çeken Merve Boluğur bu kez bambaşka bir paylaşımıyla gündemde. İmaj değişikliğine giden Merve Boluğur son halini "Kristen işine bak kardeşim" dedi ve paylaştı.
03.05.2023 15:24 - Son Güncelleme: 03.05.2023 15:59