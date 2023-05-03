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Haberler Magazin Songül Karlı göğsünü gere gere paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı! Bambaşka biri olan Songül Karlı'yı görenler: "Petek Dinçöz mü o?"

Songül Karlı göğsünü gere gere paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı! Bambaşka biri olan Songül Karlı'yı görenler: "Petek Dinçöz mü o?"

Songül Karlı son halini göğsünü gere gere paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı! Bambaşka biri olan Songül Karlı'yı görenler, "Petek Dinçöz mü o?" yorumları yaptı. Son dönemin çok konuşulan isimleri arasında yer alan Songül Karlı, Instagram paylaşımları ile sık sık adından söz ettiriyor. 49 yaşındaki bir çocuk annesi Songül Karlı'nın son paylaşımları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Estetikleriyle gündeme gelen Songül Karlı, Petek Dinçöz'e benzetildi.

03.05.2023 15:15 - Son Güncelleme: 03.05.2023 15:20
Songül Karlı göğsünü gere gere paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı! Bambaşka biri olan Songül Karlı’yı görenler: Petek Dinçöz mü o?

Songül Karlı göğsünü gere gere paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı! Bambaşka biri olan Songül Karlı'yı görenler, "Petek Dinçöz mü o?" yorumları yapıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Songül Karlı göğsünü gere gere paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı! Bambaşka biri olan Songül Karlı’yı görenler: Petek Dinçöz mü o?

Sosyal medyayı aktif kullanan Songül Karlı Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

Songül Karlı göğsünü gere gere paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı! Bambaşka biri olan Songül Karlı’yı görenler: Petek Dinçöz mü o?

49 yaşındaki Songül Karlı'nın son hali Petek Dinçöz'e benzetildi.

Songül Karlı göğsünü gere gere paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı! Bambaşka biri olan Songül Karlı’yı görenler: Petek Dinçöz mü o?

SONGÜN KARLI'NIN ESKİ HALİ

Petek Dinçöz'e benzerliği ile gündeme bomba gibi düşen Songül Karlı'nın eski halleri merak konusu oldu.

Songül Karlı göğsünü gere gere paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı! Bambaşka biri olan Songül Karlı’yı görenler: Petek Dinçöz mü o?

(Petek Dinçöz)

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