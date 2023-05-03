Songül Karlı göğsünü gere gere paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı! Bambaşka biri olan Songül Karlı'yı görenler: "Petek Dinçöz mü o?"
Songül Karlı son halini göğsünü gere gere paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı! Bambaşka biri olan Songül Karlı'yı görenler, "Petek Dinçöz mü o?" yorumları yaptı. Son dönemin çok konuşulan isimleri arasında yer alan Songül Karlı, Instagram paylaşımları ile sık sık adından söz ettiriyor. 49 yaşındaki bir çocuk annesi Songül Karlı'nın son paylaşımları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Estetikleriyle gündeme gelen Songül Karlı, Petek Dinçöz'e benzetildi.
03.05.2023 15:15 - Son Güncelleme: 03.05.2023 15:20
Songül Karlı göğsünü gere gere paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı! Bambaşka biri olan Songül Karlı'yı görenler, "Petek Dinçöz mü o?" yorumları yapıyor.