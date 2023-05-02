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Haberler Magazin Merve Boluğur "Bu da benim ki" dedi cümle aleme gösterdi! Kendall Jenner'a özenen Merve Boluğur sınır tanımadı

Merve Boluğur "Bu da benim ki" dedi cümle aleme gösterdi! Kendall Jenner'a özenen Merve Boluğur sınır tanımadı

Merve Boluğur son paylaşımıyla kafaları karıştırdı. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur sosyal medya paylaşımıyla gündemde. Mert Aydın'la yaptığı 53 günlük evliliğin ardından, deprem faciası hakkında söyledikleriyle tepki çeken Merve Boluğur bu kez başka bir sosyal medya paylaşımıyla gündemde. Met Gala'yı diline dolayan Boluğur, Kendall Jenner'a özenince bakın neler oldu neler.

02.05.2023 16:45 - Son Güncelleme: 02.05.2023 16:45
Merve Boluğur Bu da benim ki dedi cümle aleme gösterdi! Kendall Jenner’a özenen Merve Boluğur sınır tanımadı

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur'un son paylaşımı sosyal medyayı salladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Merve Boluğur Bu da benim ki dedi cümle aleme gösterdi! Kendall Jenner’a özenen Merve Boluğur sınır tanımadı

Çalkantılı aşk hayatı, ilginç söylemleri ve garip paylaşımlarıyla bir olay kadına dönüşmüştü.

Merve Boluğur Bu da benim ki dedi cümle aleme gösterdi! Kendall Jenner’a özenen Merve Boluğur sınır tanımadı

Boluğur bu kez bir davette giydiği kıyafetiyle gündemde.

Merve Boluğur Bu da benim ki dedi cümle aleme gösterdi! Kendall Jenner’a özenen Merve Boluğur sınır tanımadı

Merve Boluğur, transparan kıyafetiyle dillere düştü.

Merve Boluğur Bu da benim ki dedi cümle aleme gösterdi! Kendall Jenner’a özenen Merve Boluğur sınır tanımadı

Önceki gün bir davete katılan Merve Boluğur son olarak siyah transparan tercihiyle dikkat çekmişti. Sütyen yerine göğüs bandı kullanan oyuncuya yorum yağmıştı.

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