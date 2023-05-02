Merve Boluğur "Bu da benim ki" dedi cümle aleme gösterdi! Kendall Jenner'a özenen Merve Boluğur sınır tanımadı
Merve Boluğur son paylaşımıyla kafaları karıştırdı. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur sosyal medya paylaşımıyla gündemde. Mert Aydın'la yaptığı 53 günlük evliliğin ardından, deprem faciası hakkında söyledikleriyle tepki çeken Merve Boluğur bu kez başka bir sosyal medya paylaşımıyla gündemde. Met Gala'yı diline dolayan Boluğur, Kendall Jenner'a özenince bakın neler oldu neler.
02.05.2023 16:45 - Son Güncelleme: 02.05.2023 16:45