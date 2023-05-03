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Haberler Magazin Yeşilçam'ın güzeller güzeli Şekerparesi'nin son haline bakın! 59'luk Yaprak Özdemiroğlu yıllar sonra ortaya çıktı! 20'liklere taş çıkarır! Gören dilini ısırdı

Yeşilçam'ın güzeller güzeli Şekerparesi'nin son haline bakın! 59'luk Yaprak Özdemiroğlu yıllar sonra ortaya çıktı! 20'liklere taş çıkarır! Gören dilini ısırdı

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden biri olan "Şekerpare"nin başrol oyuncusu Yaprak Özdemiroğlu, yıllar sonra ortaya çıktı ve 59 yaşında olduğu görüldü. Yaprak Özdemiroğlu'nu görenler, onun hala güzelliğinden ve genç görünümünden şaşkına döndüler.

takvim.com.tr
03.05.2023 09:08 - Son Güncelleme: 03.05.2023 09:08
Yeşilçam’ın güzeller güzeli Şekerparesi’nin son haline bakın! 59’luk Yaprak Özdemiroğlu yıllar sonra ortaya çıktı! 20’liklere taş çıkarır! Gören dilini ısırdı

Yeşilçam'ın Şekerparesi'nin son halini görenler şaşkına dönüyor. 59 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Yaprak Özemiroğlu'nu bir de şimdi görün. Aktif olduğu dönemde verdiği cesur pozlarıyla, oynadığı filmlerde sınır tanımayan sahneleriyle hep gündemdeydi. Güzel oyuncu, 1983 yılında 7'den 70'e herkesin hala izlediği Şekerpare filmi ile hafızalara kazınmıştı. İşte güzel oyuncunun son hali...

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Yeşilçam’ın güzeller güzeli Şekerparesi’nin son haline bakın! 59’luk Yaprak Özdemiroğlu yıllar sonra ortaya çıktı! 20’liklere taş çıkarır! Gören dilini ısırdı

Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en ünlü yıldızlarıydı.

Bir zamanlar Yeşilçam'ın parlayan yıldızlarından olan "Şekerpare" Yaprak Özdemiroğlu şimdi ne yapıyor?

Yeşilçam’ın güzeller güzeli Şekerparesi’nin son haline bakın! 59’luk Yaprak Özdemiroğlu yıllar sonra ortaya çıktı! 20’liklere taş çıkarır! Gören dilini ısırdı

Şekerpare güzelliğiyle yıllara meydan okuyor...

Yeşilçam'ın sevilen filmlerinden Şekerpare'nin yeniden ekranlara gelmesi ile başrol oyuncusu Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali merak konusu oldu.

Yeşilçam’ın güzeller güzeli Şekerparesi’nin son haline bakın! 59’luk Yaprak Özdemiroğlu yıllar sonra ortaya çıktı! 20’liklere taş çıkarır! Gören dilini ısırdı

1980 ve 90'lar Türk sinemasının en güzel yıldızlarından biri olan Yaprak Özdemiroğlu'nu bir de şimdi görün.

Ünlü müzisyen Atilla Özdemiroğlu'nun kızı olan Yaprak Özdemiroğlu, güzelliği ve zarafetiyle Türk sinema tarihine damga vurdu.

Yeşilçam’ın güzeller güzeli Şekerparesi’nin son haline bakın! 59’luk Yaprak Özdemiroğlu yıllar sonra ortaya çıktı! 20’liklere taş çıkarır! Gören dilini ısırdı

Yaşı ilerledikçe gündemden düşen ve diğer Yeşilçam yıldızları gibi kabuğuna çekilen Yaprak Özdemiroğlu yıllara meydan okuyor.

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